Shannen Doherty beginnt ihre Schauspielkarriere bereits im Kindesalter. Heute ist sie 50 und möchte das unrealistische Schönheitsideal, das Hollywood vermittelt, nicht länger bedienen. Offen äußerst sie sich dazu, warum sie auf Beauty-Eingriffe jeglicher Art gern verzichtet.

Mit einem ungewöhnlich unbearbeiteten Foto zeigt sich Schauspielerin Shannen Doherty am Wochenende auf ihrem Instagram-Account. Weder ist sie geschminkt, noch scheint ihr Gesicht in sonst einer Art und Weise nachbearbeitet. Hinter diesem Post steckt eine wichtige Message, möchte sich die heute 50-Jährige doch nicht dem von Hollywood propagierten Schönheitsideal für Frauen unterwerfen.

Die vor sechs Jahren erstmals an Brustkrebs erkrankte Doherty schreibt zu dem ehrlichen Foto, ihr sei bei einem Filmabend etwas bewusst geworden. "Ich habe mir heute Abend Filme angesehen und festgestellt, dass es nur wenige weibliche Charaktere gibt, mit denen ich mich identifizieren kann. Ihr wisst schon, Frauen ohne Filler, ohne Botox, ohne Facelifting. Frauen, die ihr Gesicht wertschätzen und all die Erfahrung, die es zeigt."

Beauty-Eingriffe lehnt die ehemalige "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin strikt ab. "Ich habe gelebt. Ich liebe es, dass ich gelebt habe und dass mein Gesicht mein Leben widerspiegelt. Ich habe viel überlebt, ja Krebs, aber mehr als das. Ich umarme mich jetzt", so Doherty weiter.

"Frauen wie wir"

Sie sei fertig mit dem Bild, das Zeitschriften und Hollywood Frauen aufzwinge. Und sie wolle mehr Frauen wie sich selbst sehen. Dafür erhält sie jede Menge Lob und Zustimmung. So heißt es in den Kommentaren beispielsweise: "Wunderschön von innen und außen." Oder: "Danke. Wir brauchen mehr von dir". Eine Userin meint: "Altern ist ein Privileg, das sich nur wenige leisten können. Du trägst deine Lebensreise in deinem schönen Gesicht."

Schon als Elfjährige spielte Doherty bei "Unsere kleine Farm" mit. Richtig bekannt wurde sie dann in den 1990er-Jahren in der Rolle der Brenda Walsh in "Beverly Hills, 90210". Später folgten Serien wie "Charmed - Zauberhafte Hexen" und diverse TV-Spielfilme. Im Februar 2020 wurde bekannt, dass sie erneut an Krebs im vierten Stadium erkrankt ist. Einige Monate später gab sie in einem Interview mit der amerikanischen "Elle" bekannt, die Krankheit sei weiter fortgeschritten und unheilbar.