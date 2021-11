Wieder einmal lässt Sharon Stone ihre Fans an einem privaten Schicksalsschlag teilhaben. Vor Kurzem erst berichtet sie vom tragischen Tod ihres kleinen Neffen. Nun wiederum offenbart sie, dass ihre Mutter einen Schlaganfall erlitten habe.

Sharon Stone bittet die Fans um Gebete für ihre Mutter: Dorothy Marie Stone hat einen Schlaganfall erlitten, offenbar nicht zum ersten Mal. Die Schauspielerin, die selbst einen schweren Schlaganfall hinter sich hat, teilte die traurige Nachricht auf ihrer Instagram-Seite.

"Betet für Dorothy Marie Stone, meine Mutter, die heute Abend einen weiteren akuten Schlaganfall erlitten hat. Danke", schrieb Sharon Stone und postete dazu ein Foto ihrer Mutter.

"Man verliert seinen Platz im Leben"

Die 63-Jährige hatte in einem "Variety"-Interview 2019 erklärt, dass sowohl ihre Großmutter als auch ihre Mutter bereits Schlaganfälle erlitten hätten, genau wie sie selbst. Der Hollywood-Star setzt sich für den Kampf gegen Erkrankungen ein, die häufig Frauen betreffen. "Deshalb mache ich es: Meine Mutter hatte einen Schlaganfall. Meine Großmutter hatte einen Schlaganfall. Ich hatte einen massiven Schlaganfall - und eine neuntägige Gehirnblutung", sagte sie.

Stone erlitt den Schlaganfall und die Gehirnblutung 2001. "Es dauert so lange, sich zu erholen, und es dauert so lange, nachdem man sich erholt hat, sein Leben wiederzuerlangen", sagte sie "Entertainment Tonight" im Jahr 2015. "In all den Jahren, die man damit verbringt, sich zu erholen, verliert man seinen Platz im Leben", so Stone.

Man gerate auch finanziell und beruflich ins Hintertreffen. Wenn man "einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall, Krebs hat, was auch immer", fügte die Schauspielerin hinzu, müsse man sich nicht nur um seine Gesundheit und seine Familie kümmern, "sondern auch wieder von vorne beginnen, wenn es einem gut geht". Das müssten die Menschen erkennen und verstehen.

Private Tiefpunkte

Sharon Stone lässt ihre Fans immer wieder auch an ihren privaten Tiefpunkten teilhaben. Im Frühjahr 2021 sprach sie etwa öffentlich über ihre Fehlgeburten. Im August machte sie auf das Schicksal ihres kleinen Neffen aufmerksam, der nach totalem Organversagen mit nur elf Monaten starb.

Die 1958 geborene Stone machte ab Anfang der 80er-Jahre Film- und Fernsehkarriere. Berühmt ist sie nicht zuletzt für ihre erotischen Rollen in Filmen wie "Basic Instinct" (1992) und "Sliver" (1993). Legendär ist ihre verruchte "Basic Instinct"-Szene, in der man glaubt, für einen Sekundenbruchteil zwischen ihre Beine blicken zu können.