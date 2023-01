Es steht fest - offiziell und sicher auch notariell geprüft: Djamila Rowe ist die Dschungelkönigin. Doch wie groß war eigentlich ihr Vorsprung? Und wie sahen die Ergebnisse der TV-Abstimmungen bis zum großen Finale von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" aus? Wir können es Ihnen sagen.

In den vergangenen 16 Tagen beschäftigten das Land nacheinander drei Fragen: Wer muss zur Dschungelprüfung? Wer fliegt? Und schließlich: Wer zur grünen Hölle wird denn nun Dschungelkönig oder Dschungelkönigin?

Die Antworten auf all diese Fragen lagen wie immer einzig und allein in der Hand der RTL-Zuschauerinnen und -Zuschauer. Ihre Anrufe entschieden über das Wohl und Wehe der Kandidatinnen und Kandidaten. Wie eindeutig oder knapp die Entscheidungen ausfielen, erfuhren sie jedoch nicht. Bis jetzt zumindest.

Tessa bei Prüfungen stets vorn dabei

RTL hat sämtliche Abstimmungsergebnisse seit dem Start von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" öffentlich und somit transparent gemacht. Aus der Statistik geht zum Beispiel hervor, mit welch großem Abstand Tessa Bergmeier an den ersten drei Tagen in die Dschungelprüfung gewählt wurde. So votierten am 13. Januar 29,35 Prozent für sie. Dahinter folgten Gigi Birofio (12,5 Prozent) und Cosimo Citiolo (10,59) Prozent.

Das Trio bildete auch an den beiden Folgetagen die Top drei. Am 14. Januar kam Tessa auf 28,63 Prozent, während Cosimo mit 14,76 Prozent und Gigi mit 13,37 Prozent die Plätze tauschten. Einen Tag später sah es dann wie folgt aus: Tessa (20,55 Prozent), Gigi (17,34 Prozent), Cosimo (12,99 Prozent).

Die Stimmung änderte sich erstmals am vierten Camp-Tag. Nun belegte Jana "Urkraft" Pallaske mit 15,98 Prozent den ersten Platz, gefolgt von Tessa (12,81 Prozent) und Lucas Cordalis (12,57 Prozent). Am 17. Januar rutschte Tessa in der "Gunst" der Zuschauerinnen und Zuschauer noch einen weiteren Platz ab. Zur Dschungelprüfung gewählt wurde nun Verena Kerth mit 19,65 Prozent, während für Claudia Effenberg 15,84 Prozent votierten und für Tessa "nur" noch 12,66 Prozent.

Fünf Stars außen vor

Die nächsten beiden Tage kann sich hingegen Claudia als die Daten rot im Kalender eintragen, an denen sie vom Publikum abgestraft wurde. 26,09 Prozent entfielen am 18. Januar auf sie. Lucas mit 11,38 Prozent und Tessa mit 11,33 Prozent schlossen sich an. Am 19. Januar votierten wiederum 15,81 Prozent für Claudia, 13,97 Prozent für Gigi und 11,10 Prozent für Cosimo - erstmals war Tessa nicht in den Top drei zu finden.

Stets ziemlich weit davon entfernt, in die Prüfung zu müssen, waren Markus Möhrl, Jolina Möllen, Papis Loveday, Cecilia Asoro und die spätere Dschungelkönigin Djamila Rowe. Nur Cecilia kratzte am 19. Januar als Viertplatzierte mit 9,39 Prozent ein klein wenig an den Top drei.

Doch noch viel spannender als die Publikumsentscheidungen zur Dschungelprüfung sind die Abstimmungen darüber, wer im Camp bleiben soll, die ab dem 20. Januar stattfanden. Von den Ergebnissen im Finale ganz zu schweigen. Wie es hier jeweils aussah, haben wir in einer Grafik zusammengefasst.

Dschungelcamp Ergebnisse der Zuschauerabstimmung Tag 8 bis 14 Finales Wochenende

Mit anderen Worten: Wirklich gefährdet war der Sieg von Djamila Rowe nahezu nie. Nur am 21. und 26. Januar rutschte sie mal eben hinter Lucas Cordalis auf den zweiten Platz. Im Finale dagegen verwies sie sowohl den Schlagersänger als auch Gigi Birofio eindeutig auf die Plätze.