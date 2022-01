Das neue Jahr ist noch jung. Doch Salma Hayek sorgt bei ihren Fans bereits das erste Mal für Schnappatmung. Wie das geht? Mit einem Tässchen heißen Kaffee - und ein paar nicht minder heißen Schnappschüssen in traumhafter Kulisse.

Die einen böllern sich ins neue Jahr. Die anderen trinken zur Feier des Jahreswechsels einen über den Durst. Und wieder andere ergehen sich in guten Vorsätzen. Und Salma Hayek? Die genehmigt sich erst einmal ein Tässchen Kaffee.

Zu einem Foto, das sie samt Heißgetränk zeigt, schreibt die Schauspielerin: "Erster Kaffee des ersten Montags des ersten Monats eines brandneuen Jahres."

Der Kaffee gerät auf dem Schnappschuss allerdings zur Nebensächlichkeit. Stattdessen rückt etwas anderes in den Vordergrund. Schließlich trägt die 55-Jährige einen extrem tief ausgeschnittenen Badeanzug mit Leopardenmuster, der ihr Dekolleté bestens zur Geltung bringt.

Den Kaffee schlürft Hayek dabei an einem Pool unweit eines Traumstrands, wie ebenfalls auf dem Foto zu sehen ist. Eine schwarze Sonnenbrille rundet ihren sommerlichen Look ab.

Hayek hatte bereits zuvor zum Jahreswechsel zwei Bilder in Badekleidung gepostet. Dazu wünschte sie ihren fast 20 Millionen Followern unter anderem ein gesundes neues Jahr. Sie selbst sei "bereit für neue Abenteuer", erklärte die Schauspielerin zudem.

Hayek, die mit ihrem Ehemann, dem Unternehmer François-Henri Pinault, die 14-jährige Tochter Valentina hat, scheint sich aktuell also im Urlaub zu befinden. Wo sie ihre Freizeit gerade genießt, teilte sie jedoch nicht mit.

Die Karriere des 1966 geborenen Hollywood-Stars mit US-amerikanischen und mexikanischen Wurzeln begann in den 80er-Jahren. Kultstatus erlangte vor allem Hayeks Auftritt im Splatter-Film "From Dusk Till Dawn" von Regisseur Robert Rodriguez, in dem sie 1996 als Vampirin einen verführerischen Schlangentanz aufführte. Zuletzt sah man Hayek unter anderem in Ridley Scotts "House of Gucci".