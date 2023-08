In vielen Ländern feierte die TV-Show "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" bereits große Erfolge. Nun soll der "Täuschungs-Thriller aus Manipulationen und List" auch hierzulande das Publikum fesseln. Die Moderation übernimmt keine Geringere als Dschungelcamp-Lästerschwester Sonja Zietlow.

Ab 20. September heißt es bei RTL: "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" Die neue "Reality-Krimi-Show" mit Moderatorin Sonja Zietlow ist dann jeden Mittwoch um 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Auf RTL+ sind die ersten beiden der insgesamt sechs Episoden sogar schon ab dem 13. September abrufbar. Danach gibt es auch hier jede Woche eine neue Folge.

Für das TV-Format versammeln sich 16 Prominente in einem Schloss in Frankreich. "Am Herzstück der Show, dem Runden Tisch, wählt Sonja Zietlow unter allen Spielern, die Augenbinden tragen und somit ihre Wahl nicht sehen können, drei Verräter aus", erklärt RTL. "Der Clou: Nur die TV-Zuschauer kennen dadurch die Identität der Verräter und werden somit zu allwissenden Beobachtern in diesem spannenden Täuschungs-Thriller aus Manipulationen und List", heißt es weiter.

Den "Verrätern" fällt die Rolle der "Bösen" in dem Spiel zu. Ihnen stehen die "Guten" gegenüber, in der Sendung die "Loyalen" genannt. Die Verräter treiben ein raffiniertes Verwirrspiel, um so die Loyalen nach und nach auszuschalten und aus der Show zu kegeln. Die Loyalen wiederum müssen versuchen, die Verräter zu enttarnen.

Show läuft in 25 Ländern

In dem Spiel geht es um einen Schatz in Höhe von 50.000 Euro. Sollten es ein oder mehrere Verräter ins Finale schaffen, gehört der Schatz ihnen. Ist das nicht der Fall, teilen sich die Loyalen den Gewinn.

Das Spielprinzip von "Die Verräter" ist an das beliebte Partyspiel "Werwölfe" (auch als "Mafia" bekannt) angelehnt. Als TV-Show basiert "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" auf dem Format "De Verraders", das 2021 erfolgreich in den Niederlanden gestartet ist.

Danach wurde die laut RTL "aktuell am heißesten gehandelte TV-Show der Welt" schnell in 25 Länder exportiert. Unter anderem habe das Format in Ländern wie den USA, Großbritannien, Frankreich oder Spanien herausragende Einschaltquoten erzielt, heißt es.