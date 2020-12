Gestern feiert Britney Spears gemeinsam mit ihrem Freund Sam Asghari ihren 39. Geburtstag. Aus diesem Anlass lädt die Sängerin ein Foto in den sozialen Medien hoch, das ihre Fans mal wieder zu Spekulationen veranlasst. Ist das Bild womöglich ein weiterer Hilferuf einer Spears in Not?

Geburtstag hat Britney Spears am 2. Dezember, doch feiert sie ihren Ehrentag bereits seit einigen Wochen. Ihr Freund Sam Asghari teilte einen Clip der beiden bei Instagram, in dem er - gespielt frustriert - darauf hinweist, dass das Paar den Geburtstag bereits seit einem Monat feiere und es Zeit dafür sei, doch endlich mal ein Ende zu finden. Spears antwortet mit einem übertrieben entrüsteten "Nein!". Offensichtlich ist das alles nur eine kleine Show für die Follower, im angefügten Kommentar erklärt Asghari jedoch, dass die beiden auch noch "bis zum Ende des Jahres" Spears' Ehrentag feiern wollen.

Für den 26-Jährigen ist die Pop-Prinzessin eine echte Königin. Er teilte unter anderem auch ein Foto eines Geburtstagskuchens, auf dem "Happy Birthday My Queen" geschrieben stand. In einer Instagram Story veröffentlichte er zudem ein weiteres Bild, das diesen Kuchen sowie "Happy Birthday"-Luftballons zeigte. Dieses entstand offenbar bei einem Hawaii-Aufenthalt, wie das US-Magazin "People" berichtet.

Auch Spears selbst meldete sich bei ihren Instagram-Followern und postete unter anderem ein Foto, auf dem Asghari ihr einen dicken Schmatzer auf die Wange drückt. Fans sorgten sich jedoch wegen einer weiteren von Spears veröffentlichten Aufnahme. Auf dieser wirkt es so, als ob Asghari kurz davor sei, sie zu würgen. "Das ist so unangenehm. Ich hoffe, es geht dir gut", schrieb eine Followerin darunter. Eine andere bestätigte, dass sie besorgt über die Platzierung von Asgharis Händen sei. Immer wieder glauben Fans der 39-Jährigen, sie sende durch bestimmte Kleidung oder Posen per Instagram Hilferufe, weil sie sich in Gefahr befinde.

Pünktlich zum Geburtstag ist übrigens eine neue Single von Britney Spears erschienen. Der Song heißt "Swimming In The Stars" und ist ab sofort auf sämtlichen Plattformen verfügbar.

Kollegen gratulieren

Zahlreiche Stars, darunter besonders Kollegen aus der Musikbranche, schickten Spears derweil virtuelle Glückwünsche. Beyoncé veröffentlichte auf ihrer Website groß ein Kinderbild, das offenbar die junge Britney zeigt. Daneben steht "Happy Birthday, Britney Spears". Mariah Carey gratulierte in einem Instagram-Kommentar mit "Alles Gute zum Geburtstag, schöne Frau! Liebe dich". "Oops! Sie hat es wieder getan. Alles Gute zum Geburtstag", schrieb Lionel Richie zu einem Bild der beiden bei Twitter - natürlich in Anlehnung an Spears' Hit "Oops ...! I Did It Again" von 2000.

Seit Jahren streitet Britney Spears um ihre Vormundschaft, die seit 2008 aufgrund psychischer Probleme der Sängerin ihrem Vater Jamie obliegt. Immer wieder muss sie in den letzten Monaten vor Gericht diesbezüglich Niederlagen einstecken. Zuletzt wurde Jamie Spears Mitte November erneut als ihr Vormund bestätigt.