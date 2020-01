Bereits seit 14 Jahren ist Sawsan Chebli mit ihrem Ehemann verheiratet. Das erste gemeinsame Kind ist aber erst jetzt auf dem Weg: Die Berliner Staatssekretärin ist im fünften Monat schwanger. Ihre politische Pause soll kurz ausfallen.

Die Berliner Staatssekretärin Sawsan Chebli ist im fünften Monat schwanger. "Es ist ein großes Geschenk, auch weil wir nicht mehr damit gerechnet haben", sagt die 41-Jährige der "Bild"-Zeitung. Für die SPD-Politikerin ist es das erste Kind nach 14 Jahren Ehe mit Nizar Maarouf. Es soll Ende Mai oder Anfang Juli zur Welt kommen.

Eine längere Pause will Chebli nach der Geburt nicht einlegen. "An meinen Plänen, in der Politik weiter mitzumischen und aktiv zu sein, hat sich nichts geändert", sagt sie. Ihr Plan ist demnach, in der politischen Sommerpause zu Hause zu bleiben, um dann möglichst schnell wieder Vollzeit zu arbeiten. Gerüchteweise überlegt sie, bei der Bundestagswahl 2021 als SPD-Direktkandidatin im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf anzutreten. Derzeit ist Chebli Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement und Internationales.

Für ihr Kind wünscht sich die 41-Jährige, dass es sich ohne Probleme als deutsch definieren kann. "Dass es nicht so kämpfen muss, um dazuzugehören", sagt sie. Es solle nicht ständig nach der angeblich wirklichen Herkunft gefragt werden.

Chebli hatte zuletzt eine Morddrohung von mutmaßlichen Rechtsextremisten gegen sich öffentlich gemacht. Sie erhebt immer wieder ihre Stimme gegen Rassismus und Intoleranz. Daran soll sich auch nichts ändern: "Aber für mich ist das jetzt kein Grund, jetzt nicht mehr gegen Nazis und Rassisten zu kämpfen. Im Gegenteil: Jetzt erst recht", sagt sie.