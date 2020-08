Spielte an der Seite von Anthony Hopkins und Sean Connery: Ben Cross.

Ob als jüdischer Spitzenleichtathlet, als Gegenspieler von König Arthus oder als Vater von "Star Trek"-Legende Spock - der britische Schauspieler Ben Cross gab so vielen unterschiedlichen Charakteren ein Gesicht. Im Alter von 72 Jahren ist er nun gestorben.

Die Filmwelt trauert um den britischen Schauspieler Ben Cross. Laut dem befreundeten österreichischen Regisseur Robert Dornhelm sei Cross in Wien gestorben. Er wurde 72 Jahre alt. Cross, der dreimal verheiratet war, hinterlässt seine Frau Deyana Boneva und seine beiden Kindern Theo und Lauren.

Seine Tochter erklärte auf Facebook, ihr Vater sei schon lange krank gewesen. Sein Zustand habe sich in den letzten Wochen rapide verschlechtert.

Sein Filmdebüt gab Cross nach ein paar kleineren Produktionen 1977 im Kriegsfilm "Die Brücke von Arnheim" an der Seite von Anthony Hopkins und Sean Connery. Der große Durchbruch erfolgte 1981 mit dem Sportdrama "Die Stunde des Siegers", in dem Cross Olympia-Athlet Harold Abrahams mimte. Der Film wurde mit dem Oscar als Bester Film ausgezeichnet.

2009 wirkte Cross als Botschafter Sarek, Spocks Vater, in J.J. Abrams' "Star Trek"-Reboot mit. Seine letzte Rolle hatte er in der Serie "Pandora". Der Schöpfer der Serie, Mark A. Altman, kondolierte via Twitter. "Wir haben gerade ein Mitglied unserer 'Pandora'-Familie verloren. Ben war ein unglaublicher Schauspieler und es war eine Freude, mit ihm zu arbeiten. Er wird von uns allen sehr vermisst werden", schrieb der Produzent.