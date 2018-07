Unterhaltung

Nach Trump-Skandal: Stormy Daniels steht vor Scheidung

Nach ihrer Festnahme in einem Stripclub in der letzten Woche sorgt Stormy Daniels erneut für Schlagzeilen: Ihre Ehe steht vor dem Aus. Sie ist seit 2010 mit Glendon Crain verheiratet. Details gibt ihr Anwalt auf Twitter preis.

Die Ehe der US-Pornodarstellerin Stormy Daniels, die im Rechtsstreit mit Präsident Donald Trump liegt, steht vor dem Aus. Ihr Anwalt Michael Avenatti teilte bei Twitter mit, Stormy Daniels und ihr Mann Glendon Crain hätten "beschlossen, ihre Ehe zu beenden". In der vergangenen Woche sei ein Scheidungsantrag eingereicht worden.

Avenatti drückte nicht klar aus, wer den Scheidungsantrag gestellt hatte. Sein Tweet deutet jedoch darauf hin, dass es sich um Crain handelte. Die "Richtigkeit" des Scheidungsantrags werde "vehement angefochten", schrieb Avenatti.

Stormy Daniels und Crain sind laut US-Medienberichten seit 2010 verheiratet. Es ist ihre dritte Ehe. Crain ist ein Heavy-Metal-Schlagzeuger und zudem ebenfalls Pornodarsteller. Das Paar hat seit 2011 eine gemeinsame Tochter.

Stormy Daniels sorgt seit Monaten durch ihre Auseinandersetzung mit Trump und dessen früherem Anwalt Michael Cohen für Schlagzeilen. Die Schauspielerin mit dem bürgerlichen Namen Stephanie Clifford will im Jahr 2006 ein kurzes Sexabenteuer mit Trump gehabt haben, von dem sie im vergangenen März in einem Fernsehinterview erzählte.

In einer kurz vor der Präsidentschaftswahl 2016 mit Cohen unterzeichneten Vereinbarung hatte sie sich zwar gegen die Zahlung von 130.000 Dollar (nach heutigem Wert 111.000 Euro) verpflichtet, nicht von der Eskapade zu erzählen. Inzwischen ficht Clifford aber diese Vereinbarung vor Gericht an. Das Weiße Haus hat das Sexabenteuer wiederholt dementiert.

Festnahme nach Auftritt in Stripclub

Vor anderthalb Wochen wurde Clifford nach einem Auftritt in einem Stripclub für kurze Zeit festgenommen. Die Polizei in Columbus im Bundesstaat Ohio warf ihr zunächst vor, unter Verstoß gegen eine regionale Gesetzgebung mehrere Besucher des Lokals körperlich berührt zu haben. Die Vorwürfe wurden jedoch nur wenig später fallengelassen.

Laut einem von der Promi-Website "TMZ" veröffentlichten Polizeidokument antwortete Stormy Daniels bei ihrer Festnahme in Columbus auf die Frage, ob sie verheiratet sei, mit "Nein". Dies war zwar falsch. Doch gab sie so zu erkennen, dass ihre Ehe mit Crain in Trümmern liegt.

Quelle: n-tv.de