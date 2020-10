Das Jahr 2020 zerrt an den Nerven der meisten Menschen, doch bringt musikalisch glücklicherweise den einen oder anderen Lichtblick mit sich. Ein aufstrebender Stern am Pophimmel ist dabei Tate McRae. Die erst 17-Jährige erobert derzeit die Charts weltweit mit ihren mystisch-melancholischen Songs.

Die Kanadierin Tate McRae ist erst 17 Jahre alt und gilt doch bereits als eine der heißesten Newcomerinnen 2020 mit Weltstar-Potenzial. Ihr erster Song "One Day" wurde bereits 32 Millionen Mal bei Youtube aufgerufen, was dazu führte, dass das Label RCA Records auf das junge Talent aufmerksam wurde. Im August 2019 unterschrieb McRae den Vertrag.

Im Dezember 2019 veröffentlichte die Künstlerin ihre Debüt-EP "All The Things I Never Said". Die dazugehörige Tournee war relativ schnell ausverkauft. Am 1. Februar 2020 trat die Popsängerin auch im Berliner "Privatclub" auf.

An einem Track ("Tear myself apart") wirkten auch die fünffache Grammy-Gewinnerin Billie Eilish und ihr Bruder Finneas mit. Das ist kein Wunder, denn McRae und Eilish sind nicht nur fast im selben Alter, sondern ähneln sich auch musikalisch. Beide Sängerinnen setzen auf eher düstere Lyrics und Sounds mit vielen Emotionen und besitzen dabei eine unverwechselbare, gefühlvolle Stimme.

Doch bei aller Ähnlichkeit gibt es natürlich auch Unterschiede zwischen den beiden Sängerinnen - vor allem optische. Während Eilish auf XXL-Kleidung und gewagtere Styles mit bunten Haaren und extralangen Fingernägeln setzt, wirkt McRae mit ihren naturbraunen Haaren und schlichteren Outfits eher wie das süße, nette Mädchen von nebenan.

Der weltweite Durchbruch

Im April gelang McRae der internationale Durchbruch mit dem Song "You Broke Me First", in dem sie mit ihrem Ex-Freund abrechnet, der sie betrogen hatte und dann die Beziehung wieder weiterführen wollte: "Now suddenly you're asking for it back, could you tell me, where'd you get the nerve?" ("Jetzt willst du zurück. Kannst du mir sagen, woher du die Nerven hast?").

Das düstere Musikvideo zu dem Track, der auch Dubstep-Elemente enthält, filmte die Sängerin während des weltweiten Lockdowns infolge der Corona-Pandemie. Sie klebte dazu ihr Handy an das Auto ihrer Mutter. Diese fuhr es dann rückwärts vor ihr her. Das sehr einfach produzierte Musikvideo wurde mittlerweile schon über 26,8 Millionen Mal bei Youtube aufgerufen. Bekanntheit erlangte der Song aber vor allem durch die Video-Sharing-Plattform Tiktok. Mittlerweile wurde der emotionale Track schon über 172 Millionen Mal bei Spotify gestreamt und schaffte es in die Top 10 der Single-Charts Englands, Norwegens, Finnlands, Irlands und Australiens.

Im Juli 2020 wurde McRae in der Kategorie "Push Best New Artist" bei den MTV Video Music Awards nominiert. Es folgte ein Auftritt mit ihrem Erfolgssong "You Broke Me First" bei der Pre-Show zu der Preisverleihung im August. Jetzt wurde die Sängerin auch in der Kategorie "Best Push" bei den European Music Awards nominiert. Ihre zweite - bisher noch unbetitelte - EP soll Anfang 2021 veröffentlicht werden.

Leidenschaftliche Tänzerin

Was viele Fans nicht wissen: McRae ist eigentlich ein echter Tanzprofi. Sie wurde bereits im Jahr 2013 bei den Dance Awards als beste Tänzerin in der Kategorie "Mini" ausgezeichnet. Es folgten zwei weitere Tanzauszeichnungen im Jahr 2015, sodass McRae ein zweiwöchiges Stipendium beim Berliner Staatsballett erhielt.

Das Multitalent trat unter anderem als Teil der Dancerpalooza-Truppe in der Ellen DeGeneres Show sowie als Background-Tänzerin bei Justin Biebers "Purpose World"-Tour auf. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht McRae immer noch regelmäßig Tanzvideos.