Kurz vor Weihnachten bringt Till Lindemann ein Spielzeug für Frauen auf den Markt, die sonst schon - fast - alles haben. Der "Tilldo" genannte 40-Zentimeter-Dildo ist allerdings alles andere als ein Schnäppchen. Echte Rammstein-Fans wird das aber womöglich nicht abschrecken.

Wer gerade noch der Suche nach dem passenden Geschenk für seine Liebste ist und so überhaupt keine Idee hat, dem hilft Till Lindemann jetzt aus der Patsche. Der Rammstein-Frontmann bringt einen Dildo und einen Vibrator auf den Markt, die offenbar so einiges zu bieten haben.

"Tilldo" heißt das schwarze Teil, das ab sofort im "Doctor Dick"-Onlineshop erhältlich ist. Hier vertreibt Lindemann bereits einige skurrile Fanartikel wie "Golden Shower"-Sekt und eine Peniskette. Mit dem "Tilldo" jedoch setzt er dem Angebot noch eins drauf.

Es handelt sich um einen 40 Zentimeter messenden Dildo aus Fichtenholz inklusive Signatur des Künstlers. In diesem steckt dann - einer Matroschka gleich - noch der 23 Zentimeter große "Mic Vibrator", der in seiner Form dem Bühnenmikrofon Lindemanns nachempfunden ist.

Hautfreundlich und handgedrechselt

Da der "Tilldo" auf 50 Exemplare limitiert ist, hat er allerdings auch seinen Preis. 495 Euro ruft der 57-jährige Musiker für beide Produkte auf. Doch der Produkttext verspricht dafür auch viel, nämlich "vaginale Vollendung und anale Entsprechung", für das Gefühl, "vollkommen ausgefüllt zu sein, überall gleichzeitig erregt zu werden, fast durchzudrehen - auf die schönste Art." Ganz nebenbei trainiere man so auch noch seinen Beckenboden. Wie praktisch also. Er sei "hautfreundlich, sanftmütig, hypoallergen", spritzwassergeschützt außerdem und handgedrechselt.

Weiter heißt es im Text: "Aus gutem Odenwälder Fichtenholz, das den Zauber wohlgeformter Lust zur vollen Entfaltung bringt. Zum einen, weil es mit seiner sowohl sanften als auch festen Struktur dem Körper schmeichelt, ihm aber nicht nachgibt. Damit kommt das, was du willst, immer dort an, wo du es richtig brauchst. Außerdem passt sich das Holz der Körpertemperatur leidenschaftlich schnell an und überträgt die Vibrationen des Motors nicht nur verblüffend gut, sondern verstärkt sie sogar noch mit seinen schwingenden Fasern. Unglaublich intensiv, aber nur so stark, wie du es am liebsten magst."

Und das Beste daran: Der Artikel wird direkt mit Batterien geliefert. Was will man mehr? Da ist die schönste Bescherung praktisch vorprogrammiert. Liebe Herren, Ihre Frauen werden es ihnen - vielleicht - danken.