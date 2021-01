Die Nachricht von ihrem Tod geriet zur ganz besonderen Tragödie. Erst hieß es, Tanya Roberts sei gestorben, dann wurde erst dementiert und schließlich doch bestätigt. Nun ist auch bekannt, weshalb die Schauspielerin mit lediglich 65 Jahren aus dem Leben schied.

Jetzt steht auch die genaue Todesursache fest: Ex-Bond-Girl Tanya Roberts starb im Alter von 65 Jahren an einer Harnwegsinfektion. Das bestätigte laut "People"-Magazin ihr Sprecher Mike Pingel.

Die Schauspielerin wurde nur 65 Jahre alt. (Foto: imago images/ZUMA Wire)

Zuvor hatte es jede Menge Verwirrung um ihren Tod gegeben: Zunächst war Roberts fälschlicherweise am Montagmorgen für tot erklärt worden, später wurde die Meldung korrigiert. Ihr Lebensgefährte Lance O'Brien soll während eines Interviews am Telefon erfahren haben, dass seine bereits für tot erklärte Frau tatsächlich noch lebe. Wenige Stunden später starb sie dann jedoch wirklich im Krankenhaus.

Die Infektion ihrer Harnwege habe sich auf die Nieren, die Gallenblase, die Leber und später auch auf den gesamten Blutkreislauf der Schauspielerin ausgebreitet, erklärte nun ihr Sprecher. Roberts kollabierte bereits am 24. Dezember nach einem Spaziergang und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

Keine Covid-19-Erkrankung

In der Klinik verbrachte sie ihre letzten Tage auf einer Intensivstation und musste sogar künstlich beatmet werden. Daraus resultierende Mutmaßungen, Roberts habe sich womöglich mit dem Coronavirus infiziert, wurden frühzeitig dementiert. Eine Erkrankung an Covid-19 lag demnach nicht vor.

Roberts wurde vor allem durch ihre Rolle als Bond-Girl Stacey Sutton in "James Bond 007 - Im Angesicht des Todes" aus dem Jahr 1985 weltberühmt. Es war der letzte Bond-Film für Hauptdarsteller Roger Moore (1927-2017).

Die Schauspielerin wurde 1955 in New York City geboren und schaffte den Durchbruch 1980 mit ihrer Rolle als einer der "Drei Engel für Charlie" in der letzten Staffel der erfolgreichen TV-Serie. 2005 trat sie zum letzten Mal als Schauspielerin in Erscheinung.