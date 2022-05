Dass eine Fortsetzung besser ist als der Originalfilm, kommt nicht oft vor. Doch "Top Gun: Maverick" legt weltweit an den Kinokassen einen Traumstart hin. Hauptdarsteller Tom Cruise holt sogar einen persönlichen Rekord.

"Top Gun: Maverick" hebt erfolgreich ab: Die Fortsetzung des Fliegerspektakels mit Tom Cruise spielte laut Schätzungen von "Box Office Mojo" am Startwochenende weltweit 260 Millionen US-Dollar ein. Für das Filmstudio Paramount ist es der erfolgreichste Kinostart nach "Transformers - Die Rache" (2009).

Allein an den US-Kinokassen setzte das Sequel bis Sonntag 124 Millionen Dollar um. Doch damit nicht genug: Der heutige Montag ist in den USA ein Feiertag. Den Memorial Day - ein Gedenktag für gefallene US-Soldaten - rechnet "Box Office Mojo" in seine Kalkulation der Gesamtzahl von 260 Millionen ein. Am langen Wochenende soll "Top Gun: Maverick" laut der Prognose allein in den USA 151 Millionen US-Dollar einspielen.

Für Tom Cruise und Co. wäre es das zweiterfolgreichste Memorial-Day-Wochenende aller Zeiten. Den Rekord am Wochenende um den Gedenktag hält bisher der dritte Teil der "Fluch der Karibik"-Reihe, "Am Ende der Welt", der 2007 innerhalb von vier Tagen 153 Millionen US-Dollar einspielte.

Persönlicher Rekord für Cruise

Außerhalb von Nordamerika spielte "Top Gun: Maverick" 124 Millionen US-Dollar ein. Beachtlich, da das späte Sequel des Kulthits von 1986 (noch) nicht in allen wichtigen Märkten läuft. In China und Russland sind beispielsweise derzeit keine Starts geplant. In Deutschland setzte "Top Gun 2" laut Deadline umgerechnet 6,5 Millionen Dollar um.

Unabhängig vom Einspielergebnis des Memorial Day holt Tom Cruise mit "Top Gun: Maverick" einen persönlichen Rekord. Noch keinem Film des Superstars gelang es bisher, am ersten Wochenende die Schallmauer von 100 Millionen Dollar zu durchbrechen. In den USA war bisher "Krieg der Welten" der erfolgreichste Start des 59-Jährigen. Der Science-Fiction-Film von Steven Spielberg holte 2005 knapp 65 Millionen.

Ähnlich spektakulär sieht es für "Maverick" auf den Bewertungsportalen aus. Auf Rotten Tomatoes kommt der Streifen auf eine Wertung von 97 Prozent bei 319 Kritiken, das Publikum bewertet ihn sogar mit 99 Prozent. Auf der renommierten Seite "Metacritic" erhält er einen Metascore von 87. Zum Vergleich: Der erste "Top Gun"-Teil wurde lediglich mit 50 bewertet.