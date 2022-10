Onur Şener, bekannt aus dem türkischen The Voice-Ableger, tritt in einem Lokal in Ankara auf. Dabei soll er einen Musikwunsch ausgeschlagen haben, weil er den Song nicht kannte. Es kommt zu einem massiven Streit, dabei wird er laut türkischen Medien mit einer Glasflasche am Hals verletzt und stirbt.

Ein türkischer Musiker ist in Ankara in Folge eines Angriffs nach seinem Auftritt gestorben. Onur Şener habe einen Musikwunsch aus dem Publikum nicht erfüllt und sei später angegriffen worden, berichtete der Sender CNN Türk. Fünf Verdächtige seien dem Haftrichter vorgeführt worden, teilte die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu mit.

CNN Türk zufolge hat der 45-jährige Musiker am 2. Oktober in einem Lokal vor Gästen im Bezirk Çankaya auf der Bühne gestanden, als er darum gebeten wurde, einen Song zu spielen. Demnach hat er den Musikwunsch aber nicht erfüllen können, weil er das Lied selbst nicht gekannt hat. Daraufhin sei zwischen den Parteien ein Streit ausgebrochen, der zu einer Schlägerei geführt hat. Der Kampf soll durch Mitarbeiter und Gäste getrennt worden sein. Doch als der Musiker die Veranstaltungsstätte verlassen wollte, soll er erneut von der Gruppe angegriffen worden sein, so schreibt es auch "Hürriyet Daily News". In Zuge dessen sei der Musiker durch eine Glasflasche am Hals verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er allerdings verstarb.

In den sozialen Medien sprachen unter anderem Künstler, Politiker und Journalisten Entrüstung über den Vorfall aus. Darunter der Rockmusiker Haluk Levent, der ein Auftrittsvideo von Onur Şener auf Twitter postete und ihm gedachte. Dabei drückte er sein Unverständnis dazu aus, dass ein Wunschlied eine solche Gewalt hervorbrachte. Einige Stimmen im Netz verbanden dies mit Kritik an der Regierung und warfen ihr unter anderem vor, Feindschaft in der Bevölkerung zu schüren.

Der Familienvater Onur Şener nahm 2013 an der türkischen The Voice-Version "O Ses Türkiye" teil. Dort interpretierte er mit der Sängerin Hadise den Queen-Song "Show must go on" - mit diesem Auftritt wurde er bekannt.