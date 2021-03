Der US-amerikanische George Segal wurde für seine Rolle im Filmklassiker "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" bekannt. In seiner jahrzehntelangen Karriere spielte er in mehr als 50 Filmen mit. Nun ist er nach einer Operation, bei der es zu Komplikationen kam, gestorben. Segal wurde 87 Jahre alt.

Der US-amerikanische Schauspieler George Segal ist am gestrigen Dienstag im Alter von 87 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau laut CNN und dem Hollywood-Magazin "Deadline". "Die Familie ist am Boden zerstört, bekannt geben zu müssen, dass George Segal heute Morgen aufgrund von Komplikationen bei einer Herz-Bypass-Operation verstorben ist", erklärte Sonia Segal demnach.

Der in einer Kleinstadt im US-Bundesstaat New York geborene George Segal wuchs in einer Familie jüdisch-russischer Herkunft auf. Nach dem Militärdienst studierte er Ende der 1950er-Jahre im renommierten Actors Studio, wo der legendäre Lee Strasberg zu seinen Schauspiel-Lehrern gehörte.

Rollen in mehr als 50 Filmen

Segal hatte sein Filmdebüt in den frühen 1960er-Jahren. Seine Karriere erstreckte sich über mehr als sechs Jahrzehnte. Bis 2010 spielte er in mehr als 50 Filmen mit. Segal war unter anderem zu sehen im Filmklassiker "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?" (1966) an der Seite von Filmgrößen wie Elizabeth Taylor und Richard Burton. Mit der Rolle gelang ihm sein Durchbruch; er wurde damit als Bester Nebendarsteller für den Oscar und den Golden Globe nominiert. 1965 war Segal in Stanley Kramers Filmdrama "Das Narrenschiff" zu sehen, neben Stars wie Vivien Leigh, Oskar Werner und Heinz Rühmann.

Segal 2017 mit seinem Stern auf dem Walk of Fame. (Foto: imago/Independent Photo Agency)

Segal spielte auch in der Komödie "Mann, bist du Klasse!" (1973) mit; das brachte ihm 1974 den Golden Globe als Bester Schauspieler ein. Auch durch "Wo is' Papa?" (1970), "Die Eule und das Kätzchen" (1970) oder "Das Geld liegt auf der Straße" (1977) wurde er bekannt. Im Jahr 2017 wurde Segal mit einem Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt.

Ab den 1990er-Jahren feierte er auch im Fernsehen Erfolge und hatte viele TV-Rollen. 2013 besetzte Produzent Adam F. Goldberg Segal als Großvater in seiner halbautobiografischen Comedy-Serie "Die Goldbergs". Auf Twitter schrieb der 44-jährige Goldberg nach dem Tod des Schauspielers: "Heute haben wir eine Legende verloren." Und weiter: "Es war eine wahre Ehre, ein kleiner Teil von George Segals großartigem Vermächtnis zu sein." Segals Agent Abe Hoch teilte laut CNN mit, er werde dessen Herzlichkeit, Humor und Kameradschaft vermissen.