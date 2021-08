Seit Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan das britische Königshaus verlassen haben, liegen die Schirmherrschaften des ehemaligen Royals brach. Nun soll seine Schwägerin, Herzogin Kate, wohl das Ruder bei einigen von ihnen übernehmen. Dass es ausgerechnet um Rugby geht, ist kein Zufall.

Herzogin Kate wird nach dem endgültigen "Megxit" angeblich Aufgaben von Prinz Harry übernehmen. Die 39-Jährige soll die neue Schirmherrin der England Rugby Football Union (RFU) und der Rugby Football League (RFL) werden. Wie die "Daily Mail" unter Berufung auf "The Times" berichtet, soll dies voraussichtlich vor der Rugby-League-Weltmeisterschaft, die vom 23. Oktober bis zum 27. November 2021 in England stattfindet, verkündet werden.

Im Februar hatte der Palast bekannt gegeben, dass Prinz Harry seine royalen Schirmherrschaften nicht fortführen kann. Der 36-jährige Enkel von Queen Elizabeth II. und seine Frau Herzogin Meghan waren im Frühjahr 2020 als hochrangige Royals zurückgetreten. Das Paar lebt seitdem in den USA - zusammen mit den beiden Kindern Archie und der zwei Monate alten Lilibet. Anfang 2021 bestätigten der Herzog und die Herzogin von Sussex nach einer Übergangszeit, dass sie nicht mehr als aktive Mitglieder der königlichen Familie zurückkehren. Als Folge verloren sie ihre Schirmherrschaften und Prinz Harry seine militärischen Würden.

Herzogin Kate ist schon lange Rugby-Fan

Im Sommer 2020 verriet der Herzog von Sussex während eines Video-Chats zur Feier des 125. Geburtstags der Rugby Football League noch, dass er dem zweijährigen Archie in seiner kalifornischen Wahlheimat das Rugbyspielen beibringen wolle. Zudem soll er Medienberichten zufolge in Aussicht gestellt haben, dass er zur Weltmeisterschaft 2021 nach England komme.

Herzogin Kate gilt ebenfalls als Rugby-Fan. Schon vor ihrer Hochzeit mit Prinz William 2011 soll sie die Spiele des englischen Teams mit ihrer Familie verfolgt haben. Kate ist unter anderem bereits Schirmherrin des All England Lawn and Tennis Croquet Clubs und des britischen Tennis-Verbands und daher auch Stammgast beim Turnier in Wimbledon.