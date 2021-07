Fast zwei Monate nach ihrer Geburt wird Lilibet Diana Mountbatten-Windsor in die Liste der britischen Thronfolger aufgenommen. Der offizielle Titel der Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan steht dagegen bislang noch nicht abschließend fest.

Die kleine Tochter von Prinz Harry und Herzogin Meghan, Lilibet Diana, fand bisher keine Erwähnung in der britischen Thronfolge. Doch das ändert sich nun. Auf der offiziellen Webseite der royalen Familie wird das Mädchen, das am 4. Juni geboren wurde, jetzt in der Liste der Thronfolger geführt.

Lili, wie die Kleine liebevoll genannt wird, steht fortan an achter Stelle hinter ihrem zweijährigen Bruder Archie. Sie wird in der Liste als "Miss Lilibet Mountbatten-Windsor" erwähnt. Ihre Namen erinnern sowohl an ihre Urgroßmutter Queen Elizabeth II., die in der Familie Lilibet genannt wird, als auch an ihre Großmutter Diana (1961 - 1997).

An erster Stelle der Thronfolge steht weiterhin Lilis Großvater, Prinz Charles. Danach folgen ihr Onkel Prinz William mit seinen Kindern Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3). An sechster Stelle kommt Lilibets Vater, Prinz Harry. Die Thronfolge beinhaltet derzeit 23 Namen, an letzter Stelle steht der vier Monate alte Lucas Tindall, der Sohn von Prinzessin Annes Tochter Zara.

Die offiziellen Titel von Lili und ihrem Bruder Archie stehen dagegen bislang noch nicht abschließend fest. Eigentlich bekämen beide nach dem Tod von Queen Elizabeth II. mit dem Thronfolger Prinz Charles als neuem König automatisch als Enkel des Königs die Titel Prinz bzw. Prinzessin verliehen. Gerüchten zufolge möchte Charles dies aber ändern und künftig auf eine schlankere Monarchie setzen.