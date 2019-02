Mit Rollen an der Volksbühne und am Deutschen Theater macht sich Ursula Karusseit einen Namen über die Grenzen der DDR hinaus. Als sie an die Sachsenklinik geht, ist sie längst ein Star. Ihre Rolle in der Serie "In aller Freundschaft" macht sie zu einem wichtigen Teil der Erfolgsproduktion.

Die Schauspielerin Ursula Karusseit ist tot. Sie starb im Alter von 79 Jahren in einem Krankenhaus in Berlin, wie ihr Mann mitteilte. Karusseit spielte unter anderem in der Krankenhaus-Erfolgsserie "In aller Freundschaft". Dort ist sie seit der ersten Folge 1998 dabei. Karusseit gehörte zu den profiliertesten Schauspielerinnen der DDR.

Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke würdigte ihre unverwechselbar Schauspielkunst. Sie gehörte zu jenen Künstlern der DDR, die auch im Westen einem breiten Publikum bekannt geworden sind. Der MDR-Programmdirektor Wolf-Dieter Jacobi reagierte bestürzt. "Wir nehmen Abschied von einer großartigen Schauspielerin."

Karusseit wurde 1939 im westpreußischen Elbing nahe Danzig geboren. 1945 wurde ihre Familie nach Mecklenburg vertrieben, später nach Gera in Thüringen. Nach der Grundschule absolvierte sie eine Ausbildung an einer Wirtschaftsschule und arbeitete unter anderem als Sekretärin. Zu dieser zeit trat sie bereits in der Kabarettgruppe ihres Betriebes auf. In Berlin studierte sie ab 1960 an der Staatlichen Schauspielschule, nachdem sie in Leipzig abgelehnt worden war

Ihre ersten Engagements hatte Karusseit noch als Studentin an der Berliner Volksbühne. Ab 1966 trat sie am Deutschen Theater auf. Allerdings hielt sie der Volksbühne die Treue und prägte das Haus maßgeblich. Neben ihrer Arbeit am Theater übernahm sie auch mehrfach im Fernsehen-Rollen.

Schlagfertige Cafeteria-Chefin der Sachsenklinik

Zu DDR-Zeiten spielte sie zum Beispiel im TV-Fünfteiler "Wege übers Land". Im Lauf ihrer Karriere hat sie nach außerdem in Dutzenden bedeutenden DFF- und Defa-Filmen die Hauptrolle gespielt. Auch nach der Wende erhält sie Rollen auf der Leinwand und im TV.

Die vergangenen Jahre erspielte sie sich dann eine große Fan-Gemeinde durch ihre Rolle in der Serie "In aller Freundschaft". In der Sachsenklinik gab sie lange die schlagfertige Cafeteria-Chefin Charlotte Gauss. Die letzte Folge der Serie mit Karusseit wird am 19. März 2019 im Ersten ausgestrahlt. Zuletzt arbeitete sie an einem Buch mit dem Titel "Zugabe", das nach Angaben des Eulenspiegel-Verlags im März erscheinen soll.

Karusseit war in erster Ehe mit dem Theaterregisseur Benno Besson verheiratet, der sie auch mehrfach besetzte. Sie haben einen gemeinsamen Sohn. 1998 heiratete sie dann ihren langjährigen Lebenspartner, den Beleuchtungstechniker Johannes Wegner. Die Familie lebte südlich von Berlin.