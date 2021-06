Will künftig keine Filter mehr in ihren Fotos verwenden: Vanessa Mai

Vanessa Mai nutzt die heißen Tage wie so viele andere Menschen, die derzeit nicht arbeiten müssen: Sie lässt es sich in der Sonne gut gehen. Mit einem sexy Bikinifoto heizt die Schlagersängerin ihren Fans nun gut ein. Doch der Schnappschuss hat auch eine starke Message.

Schon seit geraumer Zeit nutzt Vanessa Mai ihre Reichweite, um ein Zeichen für Body Positivity, Selbstakzeptanz und Natürlichkeit zu setzen. Es gehe nicht darum, wer die größeren Makel oder den schöneren Körper habe, schrieb die Schlagersängerin etwa 2019 zu Detailaufnahmen ihres Körpers auf Instagram. "Das Leben ist kein Wettbewerb. Es geht vor allem nicht ums Vergleichen! Wer legt denn dafür den Maßstab fest?", fragte sich die damals 27-Jährige auf Instagram.

Als Mai kürzlich beleidigende Nachrichten über ihr Gewicht erreichten, platzte ihr dann endgültig der Kragen: "Wenn ich noch einen Kommentar lese, der sagt, ich hätte zugenommen und sie hätten sich erschrocken, wie meine Schenkel aussehen ...", so Mai in ihrer Instagram-Story. "Nein, ich habe nicht zugenommen, und wenn doch, dann geht es euch einen Scheiß an!"

Mit ihrem letzten Instagram-Post geht die Sängerin nun wieder einmal mit gutem Beispiel voran. Auf dem Selfie bräunt sich Mai im heimischen Garten und trägt dabei nichts als ein knappes Bikinihöschen und eine Sonnenbrille. Die Brüste hält sie mit ihrem linken Arm bedeckt, ihre Haare sind nicht gestylt und Make-up trägt sie auch nicht. Zu dem Schnappschuss schreibt Mai: "No Filter wird jetzt eiskalt durchgezogen. Inklusive Mückenstiche."

"Wunderschön, von innen und außen"

Mit dieser Message scheint Mai bei ihren Fans voll ins Schwarze zu treffen. Mehr als 70.000 Likes hat der Post bislang abgestaubt, in der Kommentarspalte häufen sich die Komplimente. "Du bist so schön ohne Filter, so wie du bist", schreibt etwa eine Instagram-Nutzerin. An anderer Stelle heißt es: "Schönste, ob mit Filter oder ohne". Auch Modedesignerin Janine Ullmann, die die von Mai getragene Sonnenbrille entworfen hat, findet: "Wunderschön, von innen und außen".

In ihren Instagram-Storys nimmt Mai das Thema Filter kurz darauf noch einmal auf. Die Sängerin trägt nun ein weißes Bikinioberteil und bedankt sich für den Zuspruch und die Reaktionen auf ihre Story, die sie demnach erhalten hat. "Das hat mich super, super doll gefreut und ermutigt mich natürlich auch weiterhin, ohne Filter zu sein", so die 29-Jährige. Sie habe zudem viele neue Posts von weiblichen Fans gesehen, die nun ebenfalls keine Filter mehr verwenden.

Für viele sei das "voll das große Ding" gewesen, sich so natürlich zu zeigen, wundert sie sich. "Ich glaube, wir müssen uns da alle gegenseitig ermutigen, vor allem wir Frauen", sagt Mai, die vermutet, das nachträgliche Verändern von Fotos sei "so ein Frauending". "Ich glaube, wir müssen uns da jetzt gegenseitig anstecken, weil ohne Filter ist ja nicht schlimm, ne?" Vor allem fühle man sich dadurch wieder viel freier und wohler, wie sie nun aus Erfahrung sagen könne.