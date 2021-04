Viele Frauen, vor allem Prominente, müssen immer wieder Gemeinheiten über ihr Äußeres über sich ergehen lassen. Auch Vanessa Mai. Nachdem die Schlagersängerin fiese Kommentare zu ihrem Gewicht und der Breite ihrer Oberschenkel erhält, platzt ihr der Kragen.

Man sollte meinen, dass Menschen im 21. Jahrhundert so weit aufgeklärt sind, andere Leute - insbesondere Frauen - nicht mehr nach ihrem Äußeren zu bewerten. Doch immer wieder kommt es zu Vorfällen, bei denen sich die Vorreiterinnen des Feminismus im Grabe umdrehen. Besonders Promi-Frauen müssen sich von der Boulevardpresse oder in sozialen Medien oft gemeine Artikel oder Kommentare zu ihrem Aussehen und ihrem Gewicht gefallen lassen. So auch Vanessa Mai.

Die Sängerin, die zu den erfolgreichsten Schlagerstars Deutschlands zählt und deren Album "Mai Thai" derzeit auf Platz 3 der Charts steht, hätte eigentlich allen Grund, ihren Erfolg in Ruhe zu genießen. Doch nachdem sie einen Clip von ihrer TV-Show in ihrer Instagram-Story postet, platzt ihr schließlich der Kragen.

In ihrer eigenen SWR-Show "On Mai Way" interviewt die Sängerin ihre Gäste, während sie auf Laufbändern stehen und ins Schwitzen kommen. In der aktuellen Folge spricht Mai mit dem Youtuber Aaron Troschke. Die 28-Jährige trägt darin eine weiße, hautenge Sportleggins und ein apricotfarbenes T-Shirt. Daraufhin erhält sie offenbar viele gemeine Kommentare zu ihrem Gewicht und macht ihren Kritikern eine klare Ansage.

"Geht euch einen Scheiß an!"

"Wenn ich noch einen Kommentar lese, der sagt, ich hätte zugenommen und sie hätten sich erschrocken, wie meine Schenkel aussehen ...", so Mai in ihrer Instagram-Story. "Nein, ich habe nicht zugenommen, und wenn doch, dann geht es euch einen Scheiß an!" Spätestens jetzt sollte ihren Fans klar sein, dass sie übergriffige Fragen zu Mais Körper zu unterlassen haben.

Ganz der Profi, der Vanessa Mai ist, hält sie sich aber nicht mehr mit dem Thema auf und schenkt den hässlichen Bemerkungen keine weitere Beachtung. Zum Abschluss gibt sie ihren Kritikern nur einen Rat mit auf den Weg: "Erfreut euch an vermeintlich einfachen Dingen. Ich schwöre euch, wenn ihr das lernt, seid ihr einfach glücklich. Ich habe mich gefreut, weil die Wiese grün war, weil die Kühe toll waren, weil die Sonne geschienen hat."