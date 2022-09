Er ist erst seit ein paar Wochen Single, doch Leonardo DiCaprio ist kein Kind von Traurigkeit. Und so soll der Hollywood-Star auch schon wieder mit einem Model anbandeln. Dabei passt Gigi Hadid eigentlich gar nicht so richig in sein Beuteschema.

Erst vor wenigen Wochen sorgte Hollywoodstar Leonardo DiCaprio für Schlagzeilen, als seine Trennung von Model Camila Morrone bekannt wurde. Wann genau und aus welchem Grund die rund fünfjährige Beziehung scheiterte, ist nicht bekannt. Das Promiportal "Page Six" berichtet nun, dass DiCaprio derzeit eine neue Auserwählte bezirzen soll. Demnach soll es zwischen ihm und Model Gigi Hadid, der Schwester von Bella Hadid, gefunkt haben - doch sollen die beiden Stars nichts überstürzen wollen.

Wie mehrere Zeitungen melden, hätten sich DiCaprio und Hadid in den vergangenen Wochen und Monaten hauptsächlich in größeren Gruppen - beispielsweise in Nachtclubs - getroffen. So teilte etwa "Daily Mail" ein Foto des Models und des Schauspielers, das erst am Montag im exklusiven Members-Only-Club "Casa Cipriani" in New York entstanden sein soll. Der 47-Jährige und Hadid hätten auf der Party nah beieinandergesessen und er habe das Model von Zeit zu Zeit berührt.

Das allein muss natürlich noch nicht auf eine romantische Beziehung hindeuten. "Page Six" berichtet jetzt aber, dass einige namentlich nicht genannte Quellen aus dem Umfeld DiCaprios und Hadids in der Tat eine neue Phase in der beginnenden Beziehung bestätigt hätten. Gleichzeitig heißt es aber auch, der Schauspieler und das Model sollen die Dinge "ruhig angehen lassen".

Passt Hadid in DiCaprios Beuteschema?

Auf eine offizielle Bestätigung der Beziehung oder persönliche Aussagen von DiCaprio und Hadid, was wirklich zwischen den beiden im Gange ist, wird derzeit noch gewartet. Böse Zungen unterstellen DiCaprio schon seit Längerem, dass er sich nur mit Models unter 25 einlassen würde. Dieses Beziehungsmuster würde Supermodel Hadid jetzt allerdings deutlich durchbrechen.

Nicht nur ist sie 27 Jahre alt und damit zwei Jahre älter als Camila Morrone bei ihrer Trennung von DiCaprio. Auch ist Hadid seit September 2020 Mutter einer kleinen Tochter, deren Vater, der Sänger Zayn Malik, einst Mitglied in der Boyband One Direction war. Hadid wäre damit tatsächlich die erste aus DiCaprios langer Liste an Model-Freundinnen, die bereits Mutter ist.