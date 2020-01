Das Video, in dem zu sehen ist, wie Laura Müller ihrem Freund Michael Wendler ein Auto schenkt, hat viele amüsiert. So posteten etwa Oliver Pocher und seine Frau Amira Aly eine Parodie. Doch auch musikalisch findet der Dialog nun Anklang. Wendler selbst dürfte unterdessen weniger zum Lachen zumute sein.

Vieleicht wird ja Mickie Krauses Ballermann-Hymne "Schatzi, schenk mir ein Foto" auch schon bald in "Schatzi, schenk mir ein Auto" umgetextet. Jetzt aber hat sich erst einmal ein professioneller Soundtüftler daran gemacht, aus dem glorreichen Dialog zwischen Michael Wendler und Laura Müller, als sie ihm ein Auto schenkt, einen ganz eigenen Song zu kreieren.

Stard Ova ist Songwriter und Musikproduzent. Unter anderem wirkte er am Nummer-1-Hit "Senorita" von Rapper Kay One und Pietro Lombardi mit. Nun jedoch nahm er sich in gewisser Weise einen Schlager-Text zur Brust - und bastelte aus den Worten von Wendler und seiner Laura einen musikalischen Remix, den womöglich schon bald viele mitsingen werden.

Finanzamt will 111.026,71 Euro

Könnten einen Hit landen - jedoch nur mit indirekter Beteiligung: Michael Wendler und Laura Müller. (Foto: imago images / auslöser-photographie)

Auch Michael Wendler selbst? Ihm ist aktuell womöglich gerade nicht danach. Und auch über die Parodien seines Videos mit Laura, die getreu dem Motto "Schatzi, Teil 2" im Netz kursieren, dürfte er kaum lachen können. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung haben die deutschen Finanzbehörden den Sänger nämlich mächtig auf dem Kieker. So soll Wendler, der aktuell im US-Bundesstaat Florida residiert, bei einer Einreise nach Deutschland nun sogar die Pfändung drohen.

Wie die Zeitung unter Berufung auf ein ihr vorliegendes Dokument berichtet, fordert das Finanzamt Wesel in Nordrhein-Westfalen insgesamt 111.026,71 Euro von Wendler. Die Zollbehörden seien bundesweit damit beauftragt worden, den Bescheid zu vollstrecken.

Pfändung hinter der Bühne?

Für den 7. März ist ein Auftritt des Sängers bei einem Festival namens "Hallengaudi" in der Essener Grugahalle angesetzt. Auch hier soll er vor dem Zugriff der Beamten nicht geschützt sein, schreibt die "Bild"-Zeitung und zitiert einen Behörden-Mitarbeiter. Sollte Wendler nicht schon am Flughafen in die Fänge der Kontrolleure geraten, könne man ihm auch im Backstage-Bereich auf die Pelle rücken, heißt es.

Vielleicht kann der 47-Jährige ja einfach das Auto, das ihm seine 19-jährige Freundin geschenkt hat, ganz schnell wieder verkaufen und damit das Finanzamt wenigstens teilweise auszahlen? Vorausgesetzt natürlich, der Wagen war wirklich gekauft und nicht nur geliehen.