Zweimal stehen Sandra Bullock und Keanu Reeves gemeinsam vor der Kamera. Seither sind die beiden Hollywood-Stars auch privat gut befreundet. Nun verrät die 57-jährige Schauspielerin, was sie und andere Menschen an ihrem Kollegen ganz kirre mache.

Gerüchte, dass zwischen Sandra Bullock und Keanu Reeves einst mehr als bloße Freundschaft bestand, halten sich seit Jahren hartnäckig. Im Grunde seit 1994, als die beiden im Actionfilm "Speed" nicht langsamer als 50 Meilen pro Stunde (etwa 80 Kilometer pro Stunde) Busfahren durften. Im Zuge einer Titelstory, die das US-Magazin "Esquire" im Dezember zu Ehren von Reeves veröffentlicht, räumt Bullock ein für allemal mit diesen Gerüchten auf - und schwärmt nichtsdestotrotz in den allerhöchsten Tönen von ihrem Kollegen und Freund.

Auf die Frage, ob zwischen ihr und Reeves je etwas gelaufen sei, erwidert Bullock mit einem glasklaren "Nope". Die beiden hätten schlichtweg das Glück gehabt, zeitgleich in der Traumfabrik Fuß zu fassen. "Wir wuchsen zusammen in Parallelstraßen auf, haben uns gegrüßt, uns zum Essen getroffen und versucht, gemeinsam zu arbeiten." Je häufiger dies geschehen sei, desto mehr habe sie Reeves als wundervolles "menschliches Wesen" kennengelernt.

Bullock ist fest davon überzeugt, dass es jedem so gehe, der in den Genuss komme, Reeves näher kennenlernen zu dürfen: "Ich glaube, es gibt niemanden, der etwas Schlechtes über ihn zu erzählen hat." Dies zeige sich allein daran, dass der Star mit allen Frauen, die er jemals gedatet habe, befreundet geblieben sei.

"Verstehe nicht, was hier passiert"

Nur seine Schweigsamkeit habe sie oft verunsichert. "Als ich ihn kennenlernte, habe ich so viel Zeit wie möglich damit verbracht, das Schweigen zu füllen, einfach um mich wohl zu fühlen. Und je mehr ich vor mich hin geplappert habe, desto ruhiger wurde er", erzählt sie weiter. "Und ich dachte: Ich verstehe nicht, was hier passiert! Er sieht mich mit verwirrten Blicken an. Er ist still. Habe ich etwas gesagt, das ihn beleidigt hat?" Wenige Tage später sei Reeves in solchen Fällen dann mit einem Zettel oder einem Päckchen vorbeigekommen und habe gesagt: "Ich habe darüber nachgedacht, was du gesagt hast." Dann habe er auch eine Antwort parat gehabt.

Rund ein Jahr nach der Veröffentlichung von "Speed" erwähnte Bullock demnach bei einem Treffen mit Reeves beiläufig, dass sie noch nie Champagner und Trüffel probiert habe. Ein paar Tage später sei er dann unvermittelt mit seinem Motorrad bei ihrem Haus vorbeigefahren, um ihr genau diese Leckereien samt Blumen zu bringen. "Ich dachte nur, du möchtest vielleicht Champagner und Trüffel probieren, um zu sehen, wie es so ist", habe Reeves ihr gesagt. Das sei es, was sie meine, wenn sie sage, es mache einen verrückt, so Bullock.

Lob auch für Bullock

Keanu Reeves und Sandra Bullock 1994 in "Speed". (Foto: imago/Cinema Publishers Collection)

Nach "Speed" dauerte es über 20 Jahre, ehe die zwei ein weiteres Mal gemeinsam auf der Leinwand zu sehen waren. Im romantischen Drama "Das Haus am See" von 2006 spielten sie ein Paar, dessen Liebe sogar die Gesetze von Raum und Zeit auszuhebeln vermochte. Im wahren Leben ist Reeves seit 2018 mit der Künstlerin Alexandra Grant zusammen. Der Mann an Bullocks Seite heißt seit 2015 Bryan Randall.

Auf seine Filmpartnerin Bullock angesprochen, gerät im "Esquire"-Magazin auch Reeves ins Schwärmen: "Sie ist eine wundervolle Darstellerin und Person. Und ich glaube, dass die Chemie zwischen uns stimmt." Ob sie noch einmal gemeinsam vor der Kamera stehen würden, wird Reeves daraufhin gefragt. "Das will ich doch sehr hoffen." Und unzählige Filmfans mit ihm.