Spanferkel, Foxtrott und eine Inka Bause im Verkupplungsrausch: Der Start der 19. "Bauer sucht Frau"-Staffel verspricht spannende und emotionale Format-Wochen. Da klatscht sogar Schlager-Sternchen Vanessa Mai begeistert in die Hände.

Ein großes Heuballenherz im ländlichen Nirgendwo kündigt sie an: die 19. "Bauer sucht Frau"-Staffel! Dort wo die Luft am reinsten ist, die Natur sich am unberührtesten präsentiert und man die einsamsten Herzen am lautesten pochen hört, steht Format-Ikone Inka Bause mit einem Lächeln im Gesicht und ganz viel Hoffnung im Blick in den Startlöchern. Nach wochenlangem Suchen haben sich zwölf Bäuerinnen und Bauern die "Kirschen" aus ihren empfangenen Liebesbriefen rausgepickt. Nun soll die Einsamkeit zwischen Hofstall und rustikalem Schlafzimmer endlich ein Ende haben.

"Bauer sucht Frau" in TV und Stream "Bauer sucht Frau" läuft immer montags und dienstags um 20.15 Uhr bei RTL. Die Sendung ist zudem jederzeit auf RTL+ abrufbar.

Milchbauer André ist schon ganz hibbelig. Der 33-jährige Dauergrinser vom Niederrhein fühlt sich im Kreise seiner Tiere "sorglos und geborgen". Eine schöne Frau an seiner Seite soll das Lebensglück perfekt machen. Auch Bullenzüchter Siegfried hievt seine Huftiere auf den Thron der Evolution: "Man sollte Tiere so gut wie Menschen behandeln", so der Traktorfan aus dem Odenwald.

Zehn Bauern, zwei Bäuerinnen

Neben vielen gestandenen Mannsbildern sind in diesem Jahr auch zwei Bäuerinnen mit am Start. Geflügel-Expertin Stefanie hat nicht nur 65 Hühner, sondern auch eine fünfjährige Tochter mit im Schlepptau. Von eigenem Nachwuchs träumt auch Pferdewirtin Carolin. Die 26-jährige Hessin war noch nie in einer richtigen Beziehung. Ihr größter Wunsch: "Ein Leben mit einem gepflegten Mann!" Ob Carolins Träume und die der anderen liebeshungrigen Bauern in Erfüllung gehen, entscheidet sich in der Hofwoche. Bevor es allerdings in Richtung Liebesglück geht, lädt Inka erst einmal zum großen Scheunenfest ein. Dort soll entschieden werden, wer die große Dating-Reise antreten darf und wer unverrichteter Dinge wieder die Heimreise antreten muss.

Inka Bause führt zum sage und schreibe 19. Mal durch das Format.

Während das Spanferkel am Spieß brutzelnd seine Runden dreht, schwenkt Inka übermütig mit dem Bierfasshammer. Mit ein bisschen Hilfe von Bauer Patrick heißt es dann endlich: "O'zapft is!" Wie die Bienen im Honigrausch fallen die Kandidaten verbal übereinander her. Mit Herzen in den Augen freut sich Bullenfreund Siegfried über zukünftige Koch-Abenteuer mit den auserwählten Hofdamen Patricia und Simone: "Falscher Hase? Wasn däs?", schallt es durch die Scheune. Ackerbauer Stephan hat sich für die blonde Laura entschieden: Die stellt sogleich die wirklich wichtigen Fragen des Lebens: "Magst du Knoblauch?", will Laura wissen. Stephans Begeisterung hält sich in Grenzen. Wenn Liebe wirklich durch den Magen geht, dann haben die beiden wohl eine herausfordernde Hofwoche vor sich.

"Ich freu mich wie ein Schnitzel!"

Das Grundthema "Essen" ist allgegenwärtig. Das einst 20 Kilo schwere Spanferkel wiegt mittlerweile nur noch so viel wie ein Chihuahua. In den Ecken des Partyzeltes stapeln sich Lebkuchenherzen, angeknabberte Plunderstücke und selbstgemachte Marmelade in kleinen Einweggläsern. Aus der Ferne ruft einer: "Ich freu mich wie ein Schnitzel!" Sein Name: Lukas. Der Grund für die Euphorie-Explosion: Pferdewirtin Carolin hat Lukas zu sich auf den Hof eingeladen.

Das Wimmelbuch der Liebe ist voll von glücklichen Gesichtern. Nur eine Anwesende schwankt noch ein bisschen. Die von "Heavy Metal"-Bauer Christoph ausgewählte Lisa ist sich noch nicht so ganz sicher. Ein kleiner Stupser von Inka öffnet schließlich die Tür ins Glück: "Ja, ich geh mit dir in die Hofwoche!", sagt die Blondine mit dem Nasenring. Sekunden später liegen sich Lisa und Christoph glücklich lächelnd in den Armen. Nun hat endlich jeder Kandidat seinen passenden Format-Deckel gefunden. Es kann gefeiert werden - und zwar "Bis zum Morgenrot!" Während die liebestolle Menge in einen Foxtrott-Rausch verfällt, hüpft Schlager-Sternchen Vanessa Mai lieblich trällernd durch die Reihen. So lasset die Hofwochen beginnen!