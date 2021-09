"Die Höhle der Löwen" startet ins zehnte Staffel-Abenteuer. Zur Eröffnungsparty haben sich besonders motivierte Tüftler und Erfinder angesagt. Mit am Start sind Leckereien vom Bosporus, edle Düfte fürs Auto und eine heilende "Maus".

Moderator Amiaz Habtu kann es gar nicht fassen: "Leute, wir feiern die zehnte "Die Höhle der Löwen"-Staffel!", schallt es durch das TV-Studio von Deutschlands berühmtester Ideenschmiede. Satte 500 Gründer wagten seit Beginn des Formats im Jahr 2014 den Schritt in die Löwenhöhle. Und ein Ende der Erfolgsgeschichte ist noch lange nicht in Sicht.

Die beiden Brüder und Musiker Rui und Carlos Duarte Ramalheiro sind die ersten Jubi-Tüftler, die mit viel Tamtam und guter Laune mit der Tür ins Format-Haus fallen. Mit im Gepäck haben die beiden musikbegeisterten Karlsruher ihr innovatives "Classplash"-Bundle. Hier geht es um die Verschmelzung von analogem Musikspaß und digitalem Spiel-Input. So lernen Kinder nicht nur wie man animierte Fledermäuse mit Erdbeeren füttert, sondern auch das Einprägen und den Umgang von und mit Musiknoten. Was toll klingt, lässt die Löwen am Ende dann aber doch kalt. Der Grund: Die "Classplash"-Firmenbewertung (350.000 Euro für 10 Prozent der Firmenanteile) ist "ein Killer", so der sich etwas "veräppelt" fühlende Georg Kofler.

Delikates aus der Türkei

Die Einstiegsernüchterung ist aber schnell wieder verflogen. Der Duft von orientalischen Leckereien zaubert den Löwen ruckzuck wieder ein Lächeln ins Gesicht. Die "türkischen Tappas" der Powerfrauen Arzu Bulut, Yudum Korkut und Constanza Hörrmann ("Osmans Töchter") sind aber auch nicht von dieser Welt. "Großartig!", "grandios!", "sensationell!": Die Komplimente der hungrigen Löwen überschlagen sich förmlich.

Nicht einmal das eigentlich verbotene Wort "Kühlkette" schreckt die Investoren Dagmar Wöhrl und Nils Glagau zurück. Beide sind heiß auf die 25 präsentierten "Meze"-Variationen. Nach einer unvergesslichen Verkostung ("Ich habe hier noch nie etwas so leckeres probiert", O-Ton Carsten Maschmeyer) wird Dagmar Wöhrl schließlich als neue "Osmans Tochter" in den Kreis der Familie aufgenommen. Tränen fließen. "Ich bin sprachlos!", schluchzt die Löwin mit zittriger Stimme.

"Ich bin raus, aber im Notfall wieder drin"

Sprachlos sind Minuten später auch die Kollegen Judith Williams und Ralf Dümmel. Verzaubert von edlen Düften und dem schnieken Design des weltweit ersten Auto-Diffuser aus Kieselgur liegen die beiden Löwen der selbstbewusst auftretenden "ASALEA"-Chefin Kim Lohmar schnell zu Füßen. Auch Carsten Maschmeyer ist hin und weg: "Düfte sind nicht so mein Ding. Ich bin raus, aber im Notfall auch wieder drin, sollte es kein Angebot geben", verspricht der Großunternehmer.

So weit kommt es natürlich nicht, denn Judith und Ralf haben richtig Lust auf Kim und ihre exquisite Duftwelt. "I'm on fire with you!", jauchzt die Beauty-Queen. Aber Kim will mit dem König der Regale in den Start-up-Sonnenuntergang reiten. Und da sehen wir sie zum ersten Mal in dieser Staffel: die berühmten geballten Dümmel-Fäuste.

Eine Maus wirkt Wunder

Man mag es gar nicht glauben, aber die Begeisterung in der Löwenhöhle lässt sich sogar noch toppen. Verantwortlich dafür sind der Emsdettener Sportmediziner Dr. med. Horst Schüler und die Vertriebs- und Finanzexperten Martin Rutemöller, Oliver Baumgärtel und Thomas Pieper. Erstgenannter überlebte im Jahr 2007 nur knapp einen schlimmen Verkehrsunfall. Jahrelang konnte sich Horst Schüler nicht mehr richtig bewegen: "Ich hatte starke Verkrampfungen im Bereich der Hände und Arme, aber ich fand eine Entlastungsposition, die meine Verkrampfungen minderten", berichtet der "Laufmaus"-Erfinder.

Aus handelsüblicher Knete formte er sich ein Tool, das ihm half, die Position seiner Arme und Hände ermüdungsfrei beibehalten zu können. Aus Knete wurde Kunststoff. Und aus Kunststoff entwickelte sich die "Laufmaus", eine ergonomisch geformte Konstruktion zur Stabilisierung und Entspannung des Oberkörpers.

Nils Glagau und Carsten Maschmeyer stecken die Köpfe zusammen

Der "Rückenwind aus der Hand" sorgt für viel Aufregung in der Löwenhöhle. Beeindruckt von der emotionalen Geschichte wagen Judith und Nils den Selbsttest auf dem Laufband. Nach einer kurzen Kicher-Tour (Judith stand das erste Mal in ihrem Leben auf einem Laufband) stecken Nils und Carsten die Köpfe zusammen. Schnell liegt ein konkretes Angebot auf dem Tisch (280.000 Euro für 25,1 Prozent der Firmenanteile).

Georg Kofler zieht nach. Aber gegen die Kollaboration Maschmeyer/Glagau hat der gebürtige Südtiroler keine Chance. Horst Schüler und sein Tüftlerteam entscheiden sich für doppelte Löwenpower. Das ganze Rudel applaudiert. Ein krönender Abschluss. "Mit der Laufmaus in der Hand, läufst du durchs ganze Land!", jubeln die Gründer. Na dann: Auf die Maus, fertig, los!

"Die Höhle der Löwen" läuft immer montags um 20.15 Uhr bei Vox. Sonntags um 15.10 Uhr wird die Sendung bei ntv wiederholt. Zudem ist sie jederzeit auf TVNOW abrufbar. Mehr Informationen zur Sendung finden Sie auch bei vox.de.