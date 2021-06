Der Impfstoffhersteller Biontech verzeichnet in den letzten Monaten einen bemerkenswerten Höhenflug. Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap können Anleger in den nächsten Monaten auch dann zu hohen Renditen gelangen, wenn eine deutliche Korrektur einsetzt.

Die Aktie des an der Nasdaq gelisteten Impfstoffherstellers Biontech verzeichnete nach einem selten gesehenen Höhenflug am 8. Juni 2021 bei 252,77 US-Dollar ein Allzeithoch. Seit dem Juni 2020, als die Aktie noch im Bereich von 52 Dollar notierte, konnte Biontech bis zum Hoch um 386 Prozent zulegen. In den vergangenen Tagen setzten Gewinnmitnahmen den Kurs der hochvolatilen Aktie unter Druck.

Bei der Erstellung dieses Beitrages notierten die Biontech-ADRs (American Depositary Receipts, ISIN: US09075V1026) im Bereich von 230 Dollar. Bei ADRs handelt es sich um Zertifikate, die von US-Banken ausgestellt werden und die zugrunde liegenden Aktien halten. Der Zweck: Über den Umweg von ADRs muss sich die Gesellschaft nicht der vollständigen Zulassungsprozedur der SEC unterwerfen und Anleger können dennoch an der Kursentwicklung der Biontech-Aktie teilhaben.

Die Anlage-Idee

Anleger, die für Biontech nach dem starken Kursanstieg der vergangenen Monate keinen allzu drastischen Kurseinbruch erwarten, könnten anstelle des direkten Kaufes der Biontech ADRs ein Investment in Bonus-Zertifikate mit Cap in Erwägung ziehen.

Abgesehen von Dividendenzahlungen, wird der direkte Kauf von Biontech ausschließlich bei einem Kursanstieg für positive Rendite sorgen. Mit Bonus-Zertifikaten mit und ohne Cap können Anleger nicht nur bei einem Kursanstieg der Aktie, sondern auch bei stagnierenden oder fallenden Kursen zu äußerst interessanten Jahresrenditen gelangen.

Die Funktionsweise

Wenn Biontech bis zum Bewertungstag des währungsgesicherten Zertifikates (1 US-Dollar = 1 Euro) niemals die Barriere bei 125 Dollar berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 24. Juni 2022 mit dem maximalen Rückzahlungsbetrag in Höhe von 200 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten

Das HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap (ISIN: DE000HR7H6Z3) auf Biontech verfügt über ein Bonuslevel und Cap bei 200 Dollar. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, dem 17. Juni 2022, aktivierte Barriere befindet sich bei 125 Dollar. Beim Biontech-Kurs von 230,71 Dollar Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 173,66 Euro kaufen.

Die Chancen

Da das Zertifikat derzeit mit 173,66 Euro zu bekommen ist, ermöglicht es in einem Jahr einen Bruttoertrag von 15,17 Prozent, wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 45,82 Prozent auf 125 Dollar oder darunter fällt.

Die Risiken

Berührt der Kurs von Biontech bis zum Bewertungstag die Barriere bei 125 Dollar und Biontech notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 17. Juni 2022 festgestellten Schlusskurs von Biontech zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Biontech oder von Anlageprodukten auf Biontech dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.