Das Thema Gesundheit ist in den letzten Jahren stark in den Fokus gerückt. Doch welche Anbieter aus dem Gesundheitssektor stehen in der Gunst der Kunden ganz oben?

Das Deutsche Institut für Service-Qualität und ntv haben erneut den "Deutschen Gesundheits-Award" vergeben. Über die beliebtesten Unternehmen haben rund 45.000 Kundenstimmen entschieden. Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Anbietern aus der Gesundheitsbranche in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht.

Einzelaspekte, die bewertet wurden

Berücksichtigung fanden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Qualität und Nutzen der Produkte beziehungsweise Dienstleistungen, Angebotsvielfalt, Zuverlässigkeit, Kontaktmöglichkeiten vor Ort, per Telefon, Chat, E-Mail und über Social-Media-Kanäle sowie Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit.

Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden 623 Unternehmen, in die Einzelauswertung gelangten 472 Anbieter mit je mindestens 80 Stimmen. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, zieht Bilanz: "Die Ergebnisse drücken eine aktuell hohe Kundenzufriedenheit aus. Dabei schneidet eine erfreulich große Anzahl an Gesundheits-Unternehmen sogar mit dem Qualitätsurteil 'sehr gut' ab."

Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Der von ntv mitgetragene Deutsche Gesundheits-Award sorgt für mehr Transparenz im Health-Bereich. Die Ergebnisse sind nutzwertig wie verbrauchernah und entsprechen damit wichtigen Prämissen unserer Berichterstattung."

Auszeichnung in 68 Kategorien

Bewertet wurden die Unternehmen in 68 Kategorien, die die ganze Bandbreite des Gesundheitssektors abbilden - angefangen von Kliniken und Pflegediensten über Sanitätshäuser und Apotheken wie Shop-Apotheke und DocMorris bis hin zu Anbietern aus Bereichen wie Barrierefreiheit & Ergonomie, Ernährung & Nahrungsergänzung, Gesundheitsprodukte und Mentale Gesundheit & Coaching.