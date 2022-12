Die Kunden-Favoriten werden in diesem Jahr erstmalig vom Deutschen Institut für Service-Qualität und ntv ausgezeichnet.

Der Rat aus dem Familien- oder Freundeskreis ist für die meisten Menschen eine wichtige Entscheidungshilfe. Welche Unternehmen bei Verbrauchern in puncto Weiterempfehlung am höchsten im Kurs stehen, zeigt eine Jahresanalyse.

Wer vor einer Entscheidung steht, schenkt den Ratschlägen in der Familie, von Freunden und Bekannten hohes Vertrauen. Noch aussagekräftiger ist die Summe aus zigtausenden Kundenerfahrungen und -urteilen. Die Jahresanalyse "Kunden-Favoriten - Höchste Weiterempfehlung", vom Deutschen Institut für Service-Qualität zeigt, welche Unternehmen bei den Verbrauchern in puncto Weiterempfehlung am besten abschneiden.

Die Basis der Jahresanalyse 2022 bilden über 271.000 Kundenmeinungen zu knapp 2600 bewerteten Unternehmen aus zahlreichen Branchen. Die Auswertung in 53 Kategorien deckt zahlreiche Wirtschafts- und Lebensbereiche ab, beispielsweise Banken, Energie, Gesundheit, Immobilien, Reise, Sport oder Technik. In der Einzelauswertung fanden jene Anbieter Berücksichtigung, zu denen sich mindestens 80 Kundinnen und Kunden geäußert hatten.

Ergebnisse sorgen für Transparenz

Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität (DISQ), erläutert die Hintergründe: "Die persönlichen Erfahrungen der Kundinnen und Kunden bilden die Grundlage dafür, wie hoch deren Bereitschaft zur Weiterempfehlung von Unternehmen ausgeprägt ist. Die Jahresanalyse ist in diesem Bereich eine einzigartig umfangreiche Auswertung. Die Ergebnisse sorgen für Transparenz und können für jede Verbraucherin und jeden Verbraucher eine wichtige Entscheidungshilfe darstellen." In jeder Kategorie werden jene drei Unternehmen ausgezeichnet, die die höchste Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden aufweisen.

Das Deutsche Institut für Service-Qualität verfolgt das Ziel, die Servicequalität in Deutschland zu verbessern. Das Marktforschungsinstitut mit Sitz in Hamburg führt zu diesem Zweck unabhängige Wettbewerbsanalysen und Kundenbefragungen durch. Über 2000 geschulte Testerinnen und Tester sind in ganz Deutschland im Einsatz. Die Leitung der Forschungsprojekte, bei denen wissenschaftlich anerkannte Methoden und Service-Messverfahren zum Einsatz kommen, obliegt einem Team aus Soziologen, Ökonomen und Psychologen.