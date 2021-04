Eine kühle Erfrischung verschönert heiße Tage im eigenen Heim ungemein. Gut zubereiten kann man das Wunscheis mit einer geeigneten Speiseeismaschine. Welche Modelle hier überzeugen, hat Stiftung Warentest herausgefunden.

Ein leckeres Eis für den kühlen Genuss zu Hause: Mit einer Speiseeismaschine geht das schnell und unkompliziert. Zudem kann man das Wunscheis nach individuellen Vorlieben zusammenstellen, auch vegan oder laktosefrei. Zudem ist das selbst gemachte Eis in den meisten Fällen wesentlich günstiger als in der Eisdiele. Speiseeismaschinen können rühren und kühlen zugleich: Das Rühren sorgt für eine besonders gleichmäßige Konsistenz, indem Eiskristalle verhindert werden. Zudem wird Luft unter die Eismasse geschlagen, sodass das Eis schön fluffig wird.

Stiftung Warentest hat 20 bekannte Geräte getestet, davon arbeiten 10 aktiv per Kompressor mit einem Eisbehälter, der andauernd kühlt. Außerdem befanden sich auch noch 10 passive Modelle im Test, deren Behälter mindestens 12 Stunden lang eingefroren werden muss. Die gute Nachricht vorweg: Keine der getesteten Geräte hat eine schlechtere Note als "befriedigend" erhalten.

Eisgeräte mit Kompressor teurer, aber besser

Generell sind Speiseeismaschinen mit Kompressor wesentlich teurer in der Anschaffung (176 bis 600 Euro) als solche ohne (25 bis 70 Euro). Zudem sind sie ziemlich groß - vergleichbar mit einer kleinen Mikrowelle - und 10 bis 12 Kilogramm schwer. Jedoch machen sie in den meisten Fällen auch qualitativ besseres Eis, haben ein höheres Fassungsvermögen und können oftmals sogar Joghurt zubereiten. Sie sind besonders gut geeignet für all jene, die oft Eis für mehrere Personen machen. Hier schlug sich die Eismaschine von Medion für 184 Euro am besten im Test, denn sie bereitete verschiedene Eissorten sehr gut zu. Daher gab es auch die beste Gesamtnote im Test von 1,9, also Gesamturteil "gut". Ein empfehlenswertes Gerät für besonders große Eismengen ist das Modell Unold Exklusiv für 370 Euro (Note 2,1).

Günstige Alternative für gelegentlichen Eisgenuss

Für den kleineren Geldbeutel sind die Geräte ohne Kompressor besser geeignet. Das gilt vor allem, wenn man wenig Platz in der Küche hat und das Eis für weniger Personen zubereitet werden soll. Bevor man sich so ein Gerät besorgt, sollte man sicherstellen, dass man auch ausreichend Platz im Gefrierfach frei hat. Die Speiseeismaschinen sind in den meisten Fällen so groß wie ein mittelgroßer Topf.

Wer sich hier für ein gutes Modell interessiert, ist mit dem WMF Küchenminis für 62,50 Euro mit der Gesamtnote 2,6 ("befriedigend") gut bedient. Das Gerät ist der Testsieger, kann aber nur 300 Milliliter - also 4 Kugeln Eis - herstellen. Mehr Fassungsvermögen (800 Milliliter) zu einem auch noch günstigeren Preis (48 Euro) bietet dagegen die Steba IC20. Hinsichtlich der Qualität sind das auch keine großen Einbußen, denn die Maschine hat ebenso ein solides Gesamtergebnis von 2,7 erhalten.