Show von Frau des Kremlsprechers Auftritt in Russland kostet Eiskunstläuferin Staatsbürgerschaft

Vanagas und Drobiazko bei Olympia 2006 in Turin.

Fünfmal startet das Eiskunstlauf-Duo Vanagas/Drobiazko für Litauen bei Olympischen Winterspielen. Wegen ihres Auftritts bei einer Show der russischen Eistänzerin Tatjana Nawka gibt es nun Ärger: Dieser wird als Unterstützung Russlands gewertet. Litauens Präsident reagiert mit aller Härte.

Litauens Staatspräsident Gitanas Nauseda hat der Eistänzerin Margarita Drobiazko die litauische Staatsbürgerschaft entzogen, die ihr einst für besondere Verdienste verliehen worden war. Der Staatschef des baltischen EU- und NATO-Landes habe ein entsprechendes Dekret unterzeichnet, sagte sein Sprecher der Agentur BNS. Nauseda folgte damit einer Empfehlung der Litauischen Kommission für Staatsbürgerschaftsfragen, die dies mit der öffentlich zum Ausdruck gebrachten Unterstützung Drobiazkos für Russland begründete.

Die gebürtige Russin Drobiazko, die 1993 die Staatsbürgerschaft des Baltenstaats erhielt, ist seit 2000 mit dem litauischen Eistänzer Povilas Vanagas verheiratet. Das Paar lebt derzeit in Russland. Es hatte an Eis-Shows teilgenommen, die von der russischen Eistänzerin Tatjana Nawka organisiert wurden - sie ist die Ehefrau von Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Eine Einladung zu der Kommissionssitzung, in der über den Entzug entschieden wurde, hatte Drobiazko ausgeschlagen. Stattdessen veröffentlichte sie unter der Woche einen offenen Brief. Darin schrieb sie, dass sie nicht an russischer Propaganda beteiligt sei, sondern mit ihrem Mann das "Licht der Kultur und des Guten" bringe. Darauf hatte Nauseda schon vor seiner Entscheidung entgegnet: "Ich denke, dass Menschen, die das Licht der Kultur und des Guten mit den Stiefeln des Angreifers tragen wollen, dies auch weiterhin tun sollten - ohne die Staatsbürgerschaft der Republik Litauen." Zuvor war ihnen von Nauseda bereits ein litauischer Orden aberkannt worden.

Das Duo Drobiazko/Vanagas vertrat Litauen zwischen 1992 und 2006 insgesamt bei fünf Olympischen Spielen, laut übereinstimmenden Berichten somit öfter als jedes andere Eiskunstlaufpaar. Im Jahr 2000 gewannen sie Bronze bei Welt- und Europameisterschaften, 2006 noch einmal Bronze bei der EM. Ihr bestes Olympia-Ergebnis gelang als 5. der Winterspiele von Salt Lake City 2002.