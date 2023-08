Ob russische Sportlerinnen und Sportler an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen dürfen, ist weiterhin unklar. Ungeachtet dessen organisiert das Land im Auftrag von Präsident Putin ein eigenes Sportevent im nächsten Sommer. Die Einladung gilt aber nur für einen kleinen Kreis an Nationen.

Kurz vor den Olympischen Spielen 2024 lädt die russische Föderation zu einem eigenen Sport-Event. Präsident Wladimir Putin bestätigte die Spiele im Sommer und sprach den BRICS-Ländern eine Einladung aus. Er sei "froh darüber", 2024 die Athleten aus den sogenannten BRICS-Ländern willkommen heißen zu dürfen, sagte Putin.

Zu der Allianz gehören neben Russland Brasilien, Indien, China und Südafrika. Der Name BRICS steht für die Anfangsbuchstaben der Länder, einem Zusammenschluss aufstrebender Volkswirtschaften - eine Art Gegenentwurf zur von den USA angeführten G7. Am Mittwoch wurde die Aufnahme von Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Argentinien, Iran, Ägypten und Äthiopien für das kommende Jahr bestätigt.

Das Sport-Großevent läuft unter dem Namen "Games of the Future". Bei diesen Zukunftsspielen sollen sich Athleten in traditionellen Sportarten sowie im eSports messen. 25 Disziplinen stehen auf dem Programm. Das berichtet die russische Nachrichtenagentur "Tass", die dem Kreml nahesteht. Putin wolle den Sport und Jugendkontakte der Länder vorantreiben, sagte er demnach auf dem BRICS-Gipfel in Südafrika, bei er per Videotelefonie zugeschaltet war.

"Kreieren keine Alternative zu den Olympischen Spielen"

Austragungsort ist Kazan. In der südrussischen Stadt Sotschi soll zudem das "World Youth Festival 2024" stattfinden. 2014 hatte Sotschi die Olympischen Winterspiele ausgerichtet. Später kam heraus, dass der russische Sport dort ein staatlich gefördertes Dopingsystem implementiert hatte.

Putin hatte nach "TASS"-Angaben Mitte Mai die Regierung beauftragt, Pläne und Vorschläge für die BRICS-Spiele aufzulegen. Sie sollen zwischen dem 12. und 23. Juni 2024 steigen. Sportminister Oleg Matyzin hatte zuletzt bekräftigt, kein Anti-Olympia gründen zu wollen. "Ich betone noch einmal: Wir kreieren keine Alternative zu den Olympischen Spielen und so weiter. Wir sind ein selbstständiges Land", sagte er im Juli. Die Olympischen Sommerspiele 2024 finden zwischen dem 26. Juli bis zum 11. August 2024 in Paris statt.

Inwiefern Russlands Sport-Stars an Olympia teilnehmen dürfen, ist noch nicht abschließend geklärt. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hatte im Frühjahr empfohlen, russische und belarussische Athletinnen und Athleten wieder teilnehmen zu lassen - unter neutraler Flagge. Dafür setzt sich auch IOC-Chef Thomas Bach ein. Die finale Entscheidung darüber steht aber noch aus. Die Ukraine hatte im Falle eines solchen Beschlusses mit einem Boykott der Spiele gedroht.