Ein Griff in den Wurfarm und das Playoff-Halbfinale der NFL ist für den Quarterback der San Francisco 49ers gelaufen. Brock Purdy kann nicht mehr werfen, nach der Niederlage und dem geplatzten Traum vom Super Bowl erhält der 23-Jährige die Diagnose. Die zwingt ihn zu einer langen Pause.

Quarterback Brock Purdy von den San Francisco 49ers hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten im Playoff-Halbfinale der Football-Profiliga NFL einen Riss des ulnaren Seitenbandes im Ellbogen seines Wurfarms zugezogen. Der Rookie muss sechs Monate pausieren.

Purdy verletzte sich im Duell bei den Philadelphia Eagles (7:31) früh, als ihm ein Gegenspieler vor einem Wurfversuch in den Arm griff. Bei Purdy könnte entweder eine Rekonstruktion mit einem Sehnentransplantat, bekannt als Tommy-John-Operation, oder eine Reparatur des beschädigten Bandes durchgeführt werden. Der 23-Jährige will sich noch eine zweite ärztliche Meinung einholen, um die Entscheidung über eine Operation zu treffen. Der Klub empfiehlt den Eingriff. Läuft alles glatt, wäre der Youngster zum Beginn des Trainingscamps vor der neuen Saison wieder fit.

Der Football-Profi hatte in dieser Saison mit seinen Leistungen für Aufsehen gesorgt und die 49ers bis ins Finale der NFC geführt, obwohl er zum Saisonstart nur die Nummer drei in der Quarterback-Rangfolge war. Er hatte erst nach Verletzungen bei Trey Lance und Jimmy Garoppolo als Quarterback übernommen. Im Halbfinale ersetzte ihn nach dem Zwischenfall Josh Johnson, dieser musste wegen einer Gehirnerschütterung aber ebenfalls aus dem Spiel. Purdy kehrte zurück, war aber nicht mehr in der Lage, zu werfen.

Im vergangenen NFL-Draft war Purdy an 262. und letzter Stelle ausgewählt worden und hatte dadurch als vermeintlich bedeutungsloser Spieler den Titel "Mr. Irrelevant" erhalten. Doch der Neue überzeugte auf ganzer Linie und blieb bis zum Halbfinale ungeschlagen. Die Niederlage gegen die Eagles war Purdys einzige in neun NFL-Spielen.