Mit seinen Serben hat Novak Djokovic beim Viertelfinale im Davis Cup keine Mühe gegen Großbritannien. Doch nach dem Zweisatz-Erfolg gegen Cameron Norrie wütet er gegen die britischen Fans. Die hatten versucht, seine Rede zu übertrommeln. Mehr Ruhe erwartet beim Spiel gegen einen alten Rivalen im Halbfinale.

Grand-Slam-Rekordchampion Novak Djokovic ist nach dem serbischen Viertelfinal-Erfolg beim Davis Cup in Malaga mit britischen Fans aneinandergeraten. "Das ganze Spiel über gab es Respektlosigkeiten", klagte der 36-Jährige nach seinem 6:4, 6:4 im zweiten Einzel gegen Cameron Norrie und stellte die Anhänger nach Spielende zur Rede. Die britische Fangruppe solle "lernen, wie man sich benimmt".

Die Anhänger hatten versucht, die Siegesrede von Djokovic nach Spielende mit Trommeln zu übertönen. "Ich habe versucht zu reden, und sie haben absichtlich angefangen zu trommeln, um mich nicht reden zu lassen", erklärte der Weltranglistenerste: "Es ist normal, dass die Fans die Grenze überschreiten, und in der Hitze des Gefechts muss man auch reagieren und zeigen, dass man diese Art von Verhalten nicht zulässt"

Die Zuschauer könnten "machen, was sie wollen, aber ich werde darauf reagieren", führte Djokovic aus. Bereits während des Spiels hatte er sich von den britischen Fans gestört gefühlt und im zweiten Satz nach jedem Punktgewinn die Hand an sein Ohr gehalten. "Sie haben das ganze Match über versucht, mich zu ärgern, also haben wir uns am Ende ein bisschen unterhalten", so der 24-malige Grand-Slam-Champion.

Im Halbfinale trifft Djokovic erneut auf Jannik Sinner

Seine Serben lösten durch ein 2:0 gegen Großbritannien das Halbfinalticket. Dort kommt es für Djokovic zum Wiedersehen mit Jannik Sinner. Erst am vergangenen Sonntag hatte der Weltranglistenerste den Südtiroler im Endspiel der ATP Finals in Turin besiegt. Bei Serbiens Sieg gegen Großbritannien schlug Miomir Kecmanovic im ersten Einzel seinen Kontrahenten Jack Draper 7:6 (7:2), 7:6 (8:6) und lieferte Djokovic damit die Steilvorlage zum Matchgewinn.

Für den zweiten Davis-Cup-Titel nach 2010 muss Serbien nun eben Italien aus dem Weg räumen. Die zogen gegen die Niederlande insbesondere dank zweier starken Leistungen von Sinner in das Halbfinale ein. Im entscheidenden Doppel bezwang der 22-Jährige, der bei eigenem Aufschlag nicht zu stoppen war, an der Seite von Lorenzo Sonego das Duo Tallon Griekspoor/Wesley Koolhof in zwei hart umkämpften Sätzen 6:3, 6:4. Zuvor war Sinner bereits im Einzel beim 7:6 (7:3), 6:1 gegen Griekspoor siegreich. Matteo Arnaldi verlor gegen Botic van de Zandschulp 7:6 (8:6), 3:6, 6:7 (7:9).

Das zweite Halbfinale bestreiten Finnland, das Titelverteidiger Kanada ausschaltete, und Australien nach einem Sieg über Tschechien. Am Sonntag steigt das Endspiel (16 Uhr/DAZN).