Als Western-Reiterin hat sich Michael Schumachers Tochter Gina-Maria bereits einige Titel erkämpft. Jetzt hat die 26-Jährige wieder Grund zum Jubeln: Bei einem der renommiertesten US-Wettkämpfe belegt sie einen starken dritten Platz.

Es ist eines der prestigeträchtigsten Turniere im sogenannten Westernreiten: Am vergangenen Wochenende fand in der US-Glücksspielmetropole Las Vegas der "The Run for a Million"-Wettkampf statt (auf Deutsch etwa: "Der Ritt um eine Million"). Bei dem laut den Veranstaltern "höchstdotierten Events in der Geschichte des Westernreitens" belegte Gina-Maria Schumacher, Tochter der Formel-1-Legende Michael Schumacher, einen beeindruckenden geteilten dritten Platz, und kam dadurch auf ein Preisgeld von 75.000 US-Dollar (umgerechnet rund 69.000 Euro).

Schon seit längerem gehört Michael Schumachers Tochter, die übrigens in dem gemischten Feld auch die beste Reiterin war, zu den Preisgeld-Millionären im Westernreiten. Die 26-Jährige eifert damit ihrer Mutter Corinna Schumacher nach. Sie war 2010 bereits Europameisterin im Westernreiten. Im Jahr 2005 schenkte Michael Schumacher seiner Ehefrau zum Hochzeitstag einen Reiterhof in der Schweiz. Sieben Jahre später kaufte die Familie eine weitere Ranch in den USA dazu, auf der ebenfalls Pferde gezüchtet werden.

Gina-Maria Schumacher konnte hier wie dort ihre Leidenschaft für den Reitsport und besonders das Westernreiten voll ausleben. In der speziellen Reit-Disziplin, die in Cowboyhut und Westernmontur betrieben wird, müssen die Pferde eine Reihe von anspruchsvollen Figuren wie etwa den sogenannten Sliding Stop vollführen, bei dem das Reittier aus dem Galopp rutschend zum Stillstand kommt.

Auch Formel-1-Testfahrer Mick Schumacher blickt bewundernd auf die Reitkünste und Turnier-Triumphe seiner großen Schwester. Gina-Maria habe "ja viel, viel mehr Erfolg" als er, erklärte der 24-Jährige bereits im vergangenen Jahr in einem ntv-Interview. Damals hatte Gina-Maria Schumacher bei den Europameisterschaften im Westernreiten gleich den ersten und zweiten Platz belegt - auf zwei verschiedenen Pferden. So musste auch Mick Schumacher anerkennen, dass seine Schwester ihm "ein paar Meisterschaften voraus" habe.