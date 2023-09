Taylor Swift ist eigentlich Fan der Philadelphia Eagles - aber auch von Travis Kelce. Der spielt für die Kansas City Chiefs in der NFL und soll mit der Popikone liiert sein. Jedenfalls spürt Kelces Quarterback Patrick Mahomes einen besonderen Druck, als Swift erstmals ein Spiel in Kansas besucht.

Patrick Mahomes ist der wohl beste Quarterback seiner Generation, schon zweimal führte er die Kansas City Chiefs zum Super-Bowl-Triumph. Der Mann kennt sich mit Druck aus. Doch die Situation, in die ihn ausgerechnet sein Lieblingspassempfänger Travis Kelce in Woche drei der NFL gebracht hatte, war sogar für den Spielmacher neu: Mahomes stand unter besonderer Beobachtung und wollte unbedingt liefern.

Denn hoch oben in einer Loge saß Pop-Ikone Taylor Swift und jubelte den Chiefs und vor allem Tight End Travis Kelce zu. Mit dem soll Swift inzwischen mindestens sehr gut befreundet sein. Ob es mehr ist, lässt das Duo offen. Jedenfalls war Swift nun zum ersten Mal bei einem Spiel im Arrowhead Stadium zu Gast. Und Mahomes fühlte sich verpflichtet, Kumpel Kelce glänzen zu lassen.

"Ich habe gehört, dass sie da ist", sagte Mahomes nach dem Spiel bei Fox Sports zum Spielzug, der die Chiefs Ende des dritten Viertels mit 41:0 gegen die Chicago Bears in Führung brachte. "Ich spürte ein bisschen Druck und wusste, dass ich den Ball zu Trav bringen musste."

"Leute, kommt schon"

Kelce fing den Ball im hinteren Teil der Endzone, Swift jubelte in der Loge neben Kelces Mutter Donna. "Er macht sein eigenes Ding und denkt sich einfach eine Route aus und ich werfe ihm den Ball zu", so Mahomes weiter. "Ich glaube, er wollte genauso in die Endzone wie alle Swifties es wollten." Die Swifties, das ist die Millionen Menschen starke Fanschar von Taylor Swift.

Die Gerüchte, die sich um Kelce und Swift ranken, nachdem berichtet wurde, dass die beiden "heimlich zusammen abhängen", hatten sich zuletzt weiter verdichtet. "Ich habe ihr den Ball zugeworfen", sagte Kelce in der "The Pat McAfee Show". "Ich habe ihr gesagt: 'Ich habe gesehen, wie du die Bühne im Arrowhead-Stadion gerockt hast, vielleicht musst du auch mal sehen, wie ich die Bühne im Arrowhead-Stadion rocke. Also, wir werden sehen, was in naher Zukunft passiert ..." Nun war Swift da und bejubelte den lockeren Sieg des Titelverteidigers. Die beiden wurden auch gesehen, wie sie gemeinsam das Stadion verließen.

Kurios: Swift, die aus einem Vorort von Philadelphia stammt, ist bekennender Fans der dort beheimateten Eagles. "Ich habe einen Songtext, in dem es heißt: 'Mit meinem Eagles-T-Shirt, das an der Tür hängt'. Ich habe einige Leute gesehen, die sich fragten, ob es die Band Eagles oder das Team Eagles sei, und ich liebe die Band", erklärte sie erst im Mai bei einem Konzert in Philadelphia, "aber Leute, kommt schon. Ich komme aus Philadelphia. Natürlich ist es das Team." Travis Kelces Bruder spielt als Center für die Philadelphia Eagles.