Valtteri Bottas wird kommende Saison nicht mehr für Mercedes fahren, das steht wohl fest. Doch derzeit ist der Finne noch für den Erfolgsrennstall in der Formel 1 unterwegs - und sorgt auf seiner Abschiedstour für Irritationen. Der Finne "klaut" seinem Teamkollegen beinahe einen ganz wichtigen Punkt.

Valtteri Bottas ist ein treuer Zuarbeiter von Lewis Hamilton, der Finne präsentierte sich viele Jahre als loyaler Unterstützer des Briten auf dessen Weg von Weltmeistertitel zu Weltmeistertitel. Doch auch wenn es noch nicht offiziell ist: Bottas wird Mercedes nach dem Ende der Saison verlassen, die Personalie wird wohl im Rahmen des kommenden Rennwochenendes in Sotchi verkündet werden. Doch es scheint, als habe der 32-Jährige emotional schon die Abschiedstournee angetreten - und ärgert sein Team beim Großen Preis in Zandvoort kurz vor Rennende gewaltig.

Entgegen der ausdrücklichen Teamorder krallt sich Bottas noch die schnellste Rennrunde von seinem Vorgesetzten Hamilton. Dem Briten, der beim Heimsieg von Max Verstappen die WM-Führung verlor, wäre so ein wichtiger Punkt im Rennen um seinen achten Weltmeistertitel entgangen. "Geklaut" vom eigenen Teamkollegen. In der letzten Runde des Rennens konterte Hamilton auf frischen Reifen noch den Angriff des Finnen und schnappte sich doch noch den Bonus-Punkt. Hamilton liegt jetzt drei Punkte hinter Verstappen.

Bottas, der bei Mercedes wohl durch den Williams-Piloten George Russell ersetzt wird, war auch in den Dünen von Zandvoort ein taktisches Element im Arsenal seines Rennstalls. Nachdem die Kontrahenten Hamilton und Verstappen, die sich das engste WM-Rennen seit Jahren liefern, unmittelbar hintereinander zum Boxenstopp kamen, führte der Finne das Rennen an - und musste als Block herhalten, um Hamilton die Chance zu verschaffen, wieder auf Verstappen aufzufahren. Allein: Es gelang nicht, weil Bottas sich auf abbauenden Reifen einen Fahrfehler leistete und den Niederländer nicht lange aufhalten konnte.

"Brich die Runde ab!"

Der Aufreger aber folgte viel später, drei Runden vor Rennende: Mercedes beorderte Bottas, der ungefährdet auf Platz drei lag, an die Box, offiziell aus Sicherheitsgründen, weil Vibrationen am Auto festgestellt worden seien. "Valtteri weiß auch selbst, dass das nicht die Wahrheit ist", wunderte sich Nico Hülkenberg am 'ServusTV'-Mikrofon. Bottas reagierte trotzig auf die Unterbrechung seines Rennens - und startete mit frischen Reifen einen Angriff auf die Rundenzeit Hamiltons.

Nach zwei Bestzeiten in den ersten beiden Sektoren schritt Mercedes-Chefstratege James Vowles höchstpersönlich am Boxenfunk ein: "Brich die Runde ab!" forderte er seinen scheidenden Fahrer im Trotzmodus unmissverständlich auf. Bottas ging dann im dritten Sektor tatsächlich vom Gas, die schnelle Runde ließ sich jedoch nicht mehr vermeiden. Und das sorgte für Hektik bei Mercedes: "Ich brauche diesen Punkt!", funkte Hamilton erregt, auch der Rekordweltmeister bekam kurz vor Rennschluss noch einmal frische Reifen - und konterte den eigenen Kollegen noch in der letzten Runde.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff kommentierte den Vorfall gelassen: "Wir mussten ihn ein bisschen erinnern, dass er vom Gas geht. Das hat er dann auch gemacht", gab sich der Österreicher zumindest äußerlich entspannt. "Valtteri war da ein bisschen frech. Er wollte einfach zeigen, dass er die Pace hat. Das war okay." Bottas hatte versichert, er habe "nicht versucht, die schnellste Runde zu fahren." Vielmehr habe man "am Schluss einen Sicherheits-Stopp gemacht, mit der großen Lücke hinter uns. Ich habe alles gegeben, aber die Pace war einfach nicht ganz da." Der Punkt für die schnellste Runde landete schließlich nach dem großen Hin und Her sicher bei Mercedes - und wie vom Team gewünscht bei Lewis Hamilton. Der kann ihn bestens gebrauchen: Der Seriensieger der vergangenen Jahre ist nun wieder in der Rolle des Jägers.