Max Mosley ist der Vater der Formel 1. Im vergangenen Jahr stirbt der frühere FIA-Präsident mit 81 Jahren. Erst heißt es an Krebs, doch nach einer Untersuchung ist nun klar: Mosley hat sich selbst das Leben genommen, nachdem er von der Diagnose erfahren hat.

Der im vergangenen Mai verstorbene frühere FIA-Präsident Max Mosley hat sich selbst das Leben genommen. Nachdem er durch eine Krebsdiagnose erfahren hatte, dass er nur noch wenige Wochen zu leben hatte, soll sich der 81 Jahre alte Ex-Chef des Automobil-Weltverbands erschossen haben. Zu dieser Erkenntnis kam eine Untersuchung am Westminster Coroner's Court in London.

Demnach teilte Mosley seinem persönlichen Assistenten in der Nacht vor dem Suizid in seinem Londoner Haus seine Absicht mit und nahm anschließend eine letzte gemeinsame Mahlzeit mit seiner Frau ein. Zudem habe er einen Abschiedsbrief hinterlassen, teilte das Gericht mit. Der Brite soll zuvor unter "lähmenden Schmerzen" gelitten und erfahren haben, dass er nur noch eine "sehr begrenzte Lebenserwartung" habe. "Ich bin davon überzeugt, dass Herr Mosley diese Tat nicht begangen hätte, wenn er nicht an einem Lymphom im Endstadium gelitten hätte", sagte die leitende Gerichtsmedizinerin Fiona Wilcox.

Rat und Nothilfe bei Suizid-Gefahr und Depressionen Bei Suizidgefahr: Notruf 112

Deutschlandweites Info-Telefon Depression, kostenfrei: 0800 33 44 5 33

Beratung in Krisensituationen: Telefonseelsorge (0800/111-0-111 oder 0800/111-0-222, Anruf kostenfrei) oder Kinder- und Jugendtelefon (Tel.: 0800/111-0-333 oder 116-111)

Bei der Deutschen Depressionshilfe sind regionale Krisendienste und Kliniken zu finden, zudem Tipps für Betroffene und Angehörige.

In der Deutschen Depressionsliga engagieren sich Betroffene und Angehörige. Dort gibt es auch eine E-Mail-Beratung für Depressive.

Eine Übersicht über Selbsthilfegruppen zur Depression bieten die örtlichen Kontaktstellen (KISS).

Nach Mosleys Tod am 23. Mai 2021 hatte sich besonders sein langjähriger Freund und Weggefährte Bernie Ecclestone betroffen gezeigt. "Es ist wie der Verlust eines Familienmitglieds, wie der Verlust eines Bruders", sagte der langjährige Formel-1-Promoter. 40 Jahre lang prägten die beiden Briten die Formel 1. Mosley, Sohn eines faschistischen Politikers, promovierter Physiker und Jurist, war Rennfahrer und Mitbegründer des Formel-1-Teams March, von 1993 bis 2009 stand er der FIA vor.

Zu seinen Verdiensten gehörte die Anhebung der Sicherheitsstandards in der Formel 1 nach dem schwarzen Wochenende von Imola 1994, an dem Ayrton Senna und Roland Ratzenberger tödlich verunglückten. Mosley schrieb danach den Teams vor, wie sie ihre Autos zu bauen hatten, und ließ eine Rennstrecke nach der anderen entschärfen. "Er hat viele gute Dinge gemacht. Nicht nur im Motorsport, sondern auch in der Automobilindustrie. Weil er dafür gesorgt hat, dass die Autos sicherer wurden", sagte Ecclestone im vergangenen Mai.