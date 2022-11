Der große Star des Senegal ist Bayern Münchens Offensivspieler Sadio Mané. Doch ausgerechnet der verletzt sich vor der WM - und fällt nun tatsächlich für das Turnier in Katar aus. Die Heilung verläuft nicht so günstig, wie der Verband sich das erhofft hatte.

Sadio Mané hatte bis zur letzten Sekunde gehofft - und mit ihm der ganze Senegal. Doch vier Tage vor dem WM-Auftakt des Afrikameisters verkündete Teamarzt Manuel Afonso die traurige Botschaft. Das MRT in München habe ergeben, dass "die Entwicklung nicht so günstig ist, wie wir es uns vorgestellt haben". Der Offensiv-Star des FC Bayern verpasst die WM in Katar, bereits am Donnerstagabend wurde er in Innsbruck operiert.

Nationaltrainer Aliou Cisse hatte Mané trotz dessen Verletzung am rechten Wadenbeinköpfchen zunächst in seinen Kader berufen. Man werde, hatte Cisse noch in der vergangenen Woche gesagt, "alles Notwendige tun, damit sich Sadio erholen kann". Zumindest für den weiteren Turnierverlauf nach dem Auftaktspiel gegen die Niederlande am kommenden Montag gab sich Cisse "wirklich optimistisch".

"Mané ist nicht zu ersetzen"

Das Team, das für einige Beobachter als Geheimfavorit galt, muss nun also ohne seinen Anführer auskommen. In der Gruppe A trifft der Senegal außer auf Titelanwärter Niederlande auch auf Gastgeber Katar (25. November) und Ecuador (29. November). "Mané ist nicht zu ersetzen", sagte Teamkollege Papa Gueye der Agentur AFP: "Aber wir haben andere Optionen auf dem Flügel, und das ist ein Hoffnungsschimmer an einem dunklen Tag für den Senegal."

Manéhatte sich im vorletzten Bundesligaspiel gegen Werder Bremen (6:1) verletzt, vorausgegangen war ein harmlos wirkender Zweikampf mit Amos Pieper. Manés Trainer Julian Nagelsmann ahnte kurz danach bereits Schlimmes. "Es ist klar, dass der Senegal gern hätte, dass er spielt", sagte der Bayern-Coach. Allerdings: "Wenn er Schmerzen hat, wird er nicht spielen können, auch wenn der Verband das gerne hätte." Ob es für Bayerns Start aus der Winterpause eng wird, ist zunächst unklar. Die Münchner spielen in neun Wochen bei RB Leipzig.

Im Senegal ist Mané(30) ein Volksheld, in 92 Länderspielen hat er 33 Tore erzielt und 20 weitere vorbereitet. Im Februar führte er sein Land zum ersten Triumph beim Afrika-Cup überhaupt und dann im März zur WM. Nach Manés Verletzung bangte selbst Staatspräsident Macky Sall mit dem Fußballstar. "Sadio, Herz eines Löwen! Mein ganzes Herz ist mit dir", schrieb Sall: "Gott segne Dich!"

Zahlreiche Topstars fehlen bei der WM

Mané, im Sommer vom FC Liverpool zum FC Bayern gekommen, ist nicht der einzige Ausnahmefußballer, der in Katar fehlen wird. Vor allem Weltmeister Frankreich muss auf Top-Stars verzichten. N'Golo Kante und Paul Pogba gehören dazu - und seit Kurzem auch der Leipziger Stürmer Christopher Nkunku. Der deutschen Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick fehlt Nkunkus Klubkollege Timo Werner, Rekordweltmeister Brasilien flog ohne Philippe Coutinho in die Wüste. Argentinien muss kurzfristig den Ausfall des früheren Stuttgarters Nicolas Gonzalez auffangen.

Weitere Spieler sind angeschlagen oder gerade erst wieder genesen, dazu zählen Kanadas Alphonso Davies, Südkoreas Hoffnungsträger Heung-Min Son, Frankreichs Weltfußballer Karim Benzema oder Belgiens Torjäger Romelu Lukaku. Die Angst vor Verletzungen begleitete auch die letzten Vorbereitungsspiele. "Jeder hatte ein bisschen im Hinterkopf, gesund aus dem Spiel herauszukommen", sagte Flick nach dem zähen 1:0 am Mittwoch gegen den Oman.