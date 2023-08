WM-Coach soll Spielerin an Brüste gefasst haben

Schon vor der Weltmeisterschaft gibt es schwere Anschuldigungen gegen den sambischen Nationaltrainer Bruce Mwape. Nun soll sich der Coach erneut an einer Spielerin vergriffen haben. Die FIFA erhält eine "Beschwerde wegen Fehlverhaltens" und leitet Untersuchungen ein.

Die FIFA untersucht einen mutmaßlichen Vorfall rund um das sambische Nationalteam bei der Frauen-WM. Demnach habe es eine "Beschwerde wegen Fehlverhaltens im Zusammenhang mit der sambischen Frauen-Nationalmannschaft gegeben", teilte der Weltverband mit: "Die FIFA nimmt jede Anschuldigung von Fehlverhalten sehr ernst und verfügt über ein klares Verfahren für jeden im Fußball, der einen Vorfall melden möchte." Die Polizei in Neuseeland habe keine Beschwerde erhalten, "wurde jedoch auf einen angeblichen Vorfall aufmerksam gemacht.

Unter Berufung auf die Vertraulichkeit wurden keine Einzelheiten genannt. Medienberichten zufolge soll es um einen Vorfall gehen, bei dem Trainer Bruce Mwape angeblich die Brüste einer Spielerin berührt haben soll. Der sambische Fußball-Verband FAZ zeigte sich über die Anschuldigungen überrascht, da er keinerlei Beschwerden von Spielerinnen oder der Reisedelegation erhalten habe. Der Verband verlange vom Team und Mitarbeitern "die höchsten Standards der Integrität und Transparenz", hieß es in einem Statement. Der Verband kündigte disziplinarische Maßnahmen an, "sobald wir eine offizielle Beschwerde erhalten oder uns Beweise vorgelegt werden".

Schon vor der WM hatte es schwere Anschuldigungen gegen Mwape gegeben. Der britische "Guardian" hatte berichtet, dass gegen den Coach aufgrund des Verdachts sexuellen Fehlverhaltens ermittelt werde. Dem 63-Jährigen wurde vorgeworfen, sich die Fußballerinnen sexuell gefügig zu machen. "Wenn er mit jemandem Sex haben möchte", zitiert die Zeitung eine Nationalspielerin, die nicht namentlich genannt werden möchte, "dann musst du Ja sagen". Es sei "normal, dass der Trainer mit den Spielerinnen unserer Mannschaft schläft". So nutze der Trainer demnach seine Autorität und Macht aus.

Der FAZ drücke allerdings ein Auge zu, "weil die Ergebnisse der Frauen so gut sind". Mwape hatte das Amt 2018 übernommen: Mit ihm an der Seitenlinie gelang die erstmalige Qualifikation für die Olympischen Spiele 2021 in Tokio, im Sommer 2022 erreichte die Auswahl mit Platz 3 bei der Afrikameisterschaft auch dort ihr bislang bestes Ergebnis. Bei der WM nun war die Mannschaft nach einem Sieg aus drei Spielen als Dritter ausgeschieden.