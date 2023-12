Bis zum Beginn der Fußball-Europameisterschaft dauert es nicht mehr lang, nun wird es nochmals deutlich konkreter: In der Hamburger Elbphilharmonie werden die Vorrundengruppen ausgelost. Die vermeintliche Hammergruppe bleibt Deutschland erspart.

19.11 Uhr: Sehr diplomatisch drückt sich DFB-Sportdirektor Rudi Völler bei seiner Bewertung der deutschen Gruppe aus. "Wir sind ja in einer Situation, dass wir jeden respektieren", sagt er am RTL-Mikrofon. Völler freue sich auf das Eröffnungsspiel gegen die Schotten und wirkt tatsächlich erleichtert, dass es weder die Niederlande noch Italien geworden ist. Die Schweiz findet er dagegen "interessant".

18.55 Uhr: Das ist das Ergebnis, hier sind alle Gruppen im Überblick:

Gruppe A: Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz

Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien

Gruppe C: Slowenien, Dänemark, Serbien, England

Gruppe D: Playoff-Sieger A, Niederlande, Österreich, Frankreich

Gruppe E: Belgien, Slowakei, Rumänien, Playoff-Sieger B

Gruppe F: Türkei, Playoff-Sieger C, Portugal, Tschechien

18.52 Uhr: So, die Auslosung ist durch. Jetzt einmal durchschnaufen. Gruppe D könnte die spannendste Vorrunde sein: Zur Niederlande, Österreich und Frankreich gesellt sich der Playoff-Pfad, in dem sich auch Polen befindet.

Brian Laudrup hat es ausgelost: Deutschland spielt gegen die Schweiz. (Foto: REUTERS)

18.47 Uhr: Die deutsche Gruppe ist komplett: Die Nagelsmänner spielen gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz. Das klingt eigentlich doch machbar.

18.46 Uhr: Und weiter geht's. Topf vier ist dran.

18.44 Uhr: Da ist sie wohl, die Hammergruppe: die Gruppe D. Bis jetzt spielen dort Österreich, Frankreich und die Niederlande.

18.43 Uhr: Slowenien ist zum ersten Mal seit mehr als 20 Jahren wieder bei einer EM dabei. In der Vorrunde müssen sie gegen England und Dänemark ran.

18.42 Uhr: Glück gehabt? Das Eröffnungsspiel in München bestreitet Deutschland gegen Schottland.

18.40 Uhr: Keine Pause: Es geht weiter, der dritte Topf ist dran. Darunter sind die Niederlande oder auch Kroatien.

18.39 Uhr: Da muss Ralf Rangnick kurz schlucken: Österreich trifft in Gruppe D auf Vize-Weltmeister Frankreich. Derweil spielt Dänemark gegen England. Auch nicht schlecht: In Gruppe F kommt es zum Duell zwischen Portugal und der Türkei.

18.37 Uhr: Der erste deutsche Gruppengegner steht fest: Auf dritter Position in Gruppe A landet Ungarn. Damit kommt es zur Neuauflage des Vorrundenduells aus der vergangenen Europameisterschaft. Damals ging es 2:2-Remis aus, dank eines Treffers von Leon Goretzka.

18.35 Uhr: Jetzt geht es doch schneller als gedacht. Weiter geht's mit dem zweiten Topf. Darunter die Rumänen, die Albaner, die Türkei, Österreich, Ungarn und Dänemark.

18.34 Uhr: Der erste Topf ist gezogen. England ist in Gruppe C gelandet, Frankreich in D, Belgien in E und Portugal muss in Gruppe F.

18.32 Uhr: Buffon und Khedira haben gezogen: Spanien führt Gruppe B an.

18.28 Uhr: Es wird langsam voll auf der Bühne, auch das Maskottchen Albärt (kein Tippfehler) ist jetzt da. Mit dabei hat er das deutsche Los. Nun also wirklich: Die Auslosung beginnt mit Topf 1, also mit Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien und England.

18.26 Uhr: Andere zaubern auf dem Fußballplatz, er am Lostopf: UEFA-Vize-Generalsekretär Giorgio Marchetti hat die Bühne betreten. Das Prozedere wird nun erklärt.

18.22 Uhr: Kein Turnier ohne offiziellen Song: Nun werden diejenigen vorgestellt, die den Hit produzieren, an dem im kommenden Sommer kein Weg vorbeiführt. Hoffentlich wird es okay.

18.17 Uhr: Große Legenden betreten den Raum. Jeder Name ruft direkt ganz große Fußball-Erinnerungen hervor. Darunter sind der Grieche Angelos Charisteas oder der Tscheche Tomáš Rosický. Für das DFB-Team ist Sami Khedira dabei.

18.15 Uhr: Da ist das Ding!!! Der ehemalige italienische Torwart-Titan Gianluigi Buffon trägt den EM-Pokal in den Saal. An Deutschland hat er gute Erinnerung, schließlich triumphierte er 2006 bei der WM. "Wir werden diesen Ort für immer lieben", sagt Buffon.

Hält den Pokal: der Italiener Buffon. (Foto: REUTERS)

18.12 Uhr: Applaus in der Elphi, noch ist es musikalisch. Aber gleich startet die eigentliche Auslosung.

18.00 Uhr: Es geht in der Elbphilharmonie los, Sedlaczek und Pinto eröffnen die Show. Bevor Lose gezogen werden, wird natürlich musiziert. Startenor Jonas Kaufmann und Stargeiger David Garrett treten mit dem Bundesjugendorchester, dem Bundesjazzorchester und dem Bundesjugendchor auf.

Sie führen durch den Abend. (Foto: REUTERS)

17.59 Uhr: Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate ist auch in Hamburg angekommen. Schon mehr als fünf Jahren betreut er die Three Lions, einen Titel konnten sie in seiner Ära nie gewinnen. Aber sind die Engländer um Kapitän Harry Kane diesmal fällig? Im Sommer 2021 verloren sie das EM-Finale auf dramatischste Weise gegen Italien im Elfmeterschießen - und das ausgerechnet im heimischen Wembley-Stadion.

17.53 Uhr: Wo wird eigentlich im kommenden Sommer gespielt? Zehn Städte - die sogenannten Host-Cities - tragen das Turnier aus. Um die Anreisewege möglichst kurzzuhalten, sind die Gruppen in Cluster organisiert. Die DFB-Elf spielt ihre Vorrunde im München, Stuttgart und Frankfurt am Main aus.

17.47 Uhr: Bevor es mit der Gala in der "Elphi" losgeht, sind hier die Akteure. Insgesamt gibt es vier Töpfe mit jeweils sechs Mannschaften. Als Gastgeber ist Deutschland auf A1 gesetzt und kann in der Vorrunde damit nicht auf die anderen Teams aus dem ersten Topf treffen.

Topf 1: Deutschland (gesetzt als Gastgeber an A1), Portugal, Frankreich, Spanien, Belgien, England

Topf 2: Ungarn, Türkei, Dänemark, Albanien, Rumänien, Österreich

Topf 3: Niederlande, Schottland, Kroatien, Slowenien, Slowakei, Tschechien

Topf 4: Italien, Serbien, Schweiz, Sieger Playoff A, Sieger Playoff B, Sieger Playoff C

Auf die drei Playoff-Plätze haben insgesamt noch zwölf Nationen eine Chance, sie spielen die EM-Teilnahme in drei kleinen Turnieren aus. Wer dort warum spielt, verstehen nur die wenigsten - unser Kollege Kevin Schulte hat das für Sie einmal aufgeschrieben.

17.43 Uhr: Auch Bundeskanzler Olaf Scholz platzt vor Vorfreude, das schreibt er zumindest auf X. Aber worum geht es konkret? Um die ganz große Show, die auch RTL überträgt. Insgesamt dauert die EM-Auslosung knapp eine Stunde, es gibt Musik, Fußball-Stars und so viele Lose wie noch nie. Erstmals nehmen bei dieser Europameisterschaft 24 Teams teil, damit stehen auch die Chancen für viele Vorrundendritte - vielleicht auch die DFB-Elf? - die K.-o.-Runde zu erreichen, extrem gut. Die beiden Moderatoren Esther Sedlaczek und Pedro Pinto führen durch die Show.

17.39 Uhr: Schon seit Monaten tourt EM-Turnierdirektor Philipp Lahm durchs Land. "Die Freude war schon immer groß, aber heute wird das greifbarer", sagt er vor der Auslosung am RTL-Mikrofon. Welche Gruppengegner wünscht er sich für die deutsche Mannschaft? Das verheimlicht Lahm, aber momentan seien fast alle Gegner schwer. Er wünscht sich vor allem, dass die DFB-Elf wieder als Einheit auftritt.

17.33 Uhr: Eigentlich wollte Bundestrainer Julian Nagelsmann von München nach Hamburg fliegen, doch das Schneechaos hat die Pläne durchkreuzt. Für das Sommermärchen im nächsten Jahr ist Nagelsmann deshalb durch das Winterwunderland im Auto gefahren. Die 800 Kilometer hat er pünktlich geschafft. Hier der Beweis:

Sind vor Ort: Völler und Nagelsmann. (Foto: picture alliance/dpa)

17.30 Uhr: Hallo und herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser! Auch das Schneechaos und die zuletzt sportlich schwierige Lage der DFB-Elf können die Vorfreude kaum trüben: Es sind nur noch 195 Türchen im EM-Kalender bis das Turnier in Deutschland beginnt. Heute wird es nochmals deutlich konkreter - in der Hamburger Elbphilharmonie werden die Gruppen ausgelost. Es gibt viele Fragen zu klären, bevor die Veranstaltung um 18.00 Uhr beginnt, deshalb: Los geht's!