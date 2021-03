Fußball-Bundesligist Arminia Bielefeld hat sich übereinstimmenden Medienberichten zufolge von Trainer Uwe Neuhaus getrennt. Eine offizielle Bestätigung des Tabellen-16. für die Berichte mehrerer Medien liegt bislang nicht vor.

Uwe Neuhaus ist nicht länger Trainer von Arminia Bielefeld. Der Bundesliga-Aufsteiger kämpft als 16. der Tabelle gegen den direkten Wiederabstieg und sieht den 61-Jährigen übereinstimmenden Medienberichten zufolge nicht mehr als optimale Besetzung an der Seitenlinie. Neuhaus hatte im Dezember 2018 das Amt beim damaligen Zweitligisten übernommen und die Ostwestfalen zu einer herausragenden, von der Meisterschaft im Unterhaus gekrönten Rückkehr in die Bundesliga geführt. Sein bis 2022 laufender Vertrag wird nun vorzeitig beendet.

In der Rückrunde holte Bielefeld bislang nur einen einzigen Punkt aus fünf Spielen, wenn auch mit einem so überraschenden wie verdienten 3:3-Unentschieden beim FC Bayern München. Allerdings kassierte die Mannschaft in jeder dieser Partien mindestens drei Gegentreffer, so auch in Neuhaus' letztem Auftritt als Arminia-Coach am Samstag bei Borussia Dortmund. Nach dem 0:3 beim BVB steht Bielefeld auf Platz 16, nur einen Punkt vor dem in den vergangenen Wochen immer stärker werdenden 1. FSV Mainz 05.

Der "Kicker" berichtet, dass neben der sportlichen Tristesse ein "offenkundig nicht mehr intaktes Binnenverhältnis zu den Vereinsverantwortlichen" ausschlaggebend für die Trennung gewesen sei. Schon am Wochenende hatte es erste Berichte über einen Wechsel auf der Trainerposition gegeben, große Teile der Fans reagierten mit Unverständnis darauf. Schließlich hatte Neuhaus den Klub nach elf Jahren mit ansehnlichem Fußball zurück in die Bundesliga geführt.

Die Entscheidung ist Berichten zufolge in einer gemeinsamen Sitzung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat gefallen. Neuhaus selbst hatte noch am Wochenende dazu gesagt, er mache sich "Gedanken ausschließlich über die Trainingsarbeit". Wer die Mannschaft nun auf das Heimspiel gegen den 1. FC Union Berlin am kommenden Wochenende vorbereitet, ist noch nicht klar. Ein Nachfolger steht bislang nicht fest.