Die Fans dürfen aufgrund des Coronavirus zwar nicht ins Stadion, können das Spiel ihres Fußballvereins aber dennoch verfolgen: Sky überträgt die Konferenzen der 1. und 2. Bundesliga am Wochenende im Free-TV. Unter anderem die Bayern-Anhänger haben trotzdem Pech.

Fußballfans können trotz des Coronavirus die kommenden Spiele ihres Herzensklubs verfolgen, obwohl sie nicht live im Stadion dabei sein dürfen: Der TV-Sender Sky teilte mit, die Partien des 26. und 27. Spieltags in der Bundesliga und der 2. Bundesliga im Free-TV zu zeigen.

Diese Ausnahme vom Pay-TV-Sender gilt für die Bundesliga-Konferenz am Samstagnachmittag sowie die Zweitliga-Konferenz am Sonntag, teilte der Sender mit. Die Spiele werden bei Sky Sport News HD sowie im Livestream bei skysport.de übertragen. Damit können Fans unter anderem das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 verfolgen.

"Wir müssen alle zusammenstehen"

Im Dortmunder Stadion wird es ungewöhnlich leer sein zum Revierderby. (Foto: imago images/Rene Traut)

"In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt - auch wenn sie getrennt sind", sagt Devesh Raj, der Vorsitzende der Geschäftsführung von Sky Deutschland. "Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, sodass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können." Die Übertragung am Samstag beginnt um 14 Uhr, am Sonntag startet die Zweitliga-Konferenz - unter anderem mit der Partie zwischen dem FC St. Pauli und dem 1. FC Nürnberg - bereits um 13 Uhr.

In der Samstagskonferenz gibt es neben dem Revierderby die Partien 1. FC Köln - FSV Mainz 05, RB Leipzig - SC Freiburg sowie TSG 1899 Hoffenheim - Hertha BSC zu sehen. Am Sonntag werden zudem die Partien SV Wehen Wiesbaden - VfB Stuttgart und Hannover 96 - Dynamo Dresden übertragen.

Bayern-Fans sind außen vor

Union-Präsident Zingler hatte sich sehr auf das Spiel gegen den FC Bayern gefreut. (Foto: imago images/Matthias Koch)

Fans des deutschen Serienmeisters FC Bayern München etwa haben dennoch Pech. Die Partie der Münchner beim 1. FC Union Berlin steigt erst um 18:30 Uhr, gehört damit nicht zur Konferenz und wird so nicht frei empfangbar übertragen. Gleiches gilt für die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem SC Paderborn (Freitag, 20:30 Uhr), die beiden Sonntagsspiele (Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach/FC Augsburg - VfL Wolfsburg) sowie das Montagsspiel zwischen dem SV Werder Bremen und Bayer 04 Leverkusen (20:30 Uhr, alle im ntv.de-Liveticker).

Christian Seifert, der Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga, freut sich dennoch über die Aktion von Sky: "Wir sind dankbar für diese außergewöhnliche Initiative", sagte er laut Mitteilung. "Die gesamte Gesellschaft und damit auch der Fußball befinden sich in einer Ausnahmesituation, die in allen Lebensbereichen eine besondere Flexibilität erfordert. Auch wenn der Stadionbesuch nicht möglich ist, muss an den kommenden Spieltagen niemand auf Bundesliga und 2. Bundesliga als Live-Erlebnis verzichten."

Aufgrund des Coronavirus sind die Fans von allen Spiele in der Bundesliga ausgeschlossen. Bei Union Berlin hatten sich die Verantwortlichen lange gegen ein Geisterspiel ausgerechnet gegen den amtierenden Meister gewehrt. Doch der zuständige Amtsarzt ordnete an, dass keine Zuschauer ins Stadion dürfen. Vereinspräsident Dirk Zingler betonte, der gesundheitliche Schutz aller habe Vorrang. Dennoch: "Fußball ohne Menschen ist für uns kein Fußball. Ich wünsche uns allen, dass die nun getroffenen Maßnahmen möglichst schnell Wirkung zeigen und zu einer Eindämmung von Corona führen."