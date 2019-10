Wenn der FC Schalke 04 gegen Borussia Dortmund spielt, ist das für viele Menschen etwas Besonderes. Die Partie am neunten Spieltag der Fußball-Bundesliga ist es eher nicht. Und jetzt raten Sie mal, wie es ausgegangen ist. Der BVB steht jetzt in der Tabelle zwei Punkte hinter dem FC Bayern.

Auch im 177. Revierderby hat Borussia Dortmund keinen Befreiungsschlag für Trainer Lucien Favre landen können. Der Traine musste sich im Ruhrpott-Klassiker beim FC Schalke 04 mit einem 0:0 zufrieden geben - und war damit noch gut bedient. Drei Tage nach dem 0:2 in der Champions League bei Inter Mailand enttäuschte der BVB erneut, fand gegen die zweikampfstarken Königsblauen kein Rezept und spielte kaum Chancen heraus.

Viel Rauch um Nichts im Gästeblock. (Foto: dpa)

Einziger Trost für die Dortmunder: Dank des Unentschiedens liegen sie weiter einen Punkt vor ihrem Nachbarn, der über weite Strecken die dominierende Mannschaft war. Das Problem der Schalker blieb die schlechte Chancenverwertung: Zweimal hatten sie mit Latten- und Pfostentreffern aber auch Pech. Favre hatte kurzfristig auf Torhüter Roman Bürki verzichten müssen. Der Schweizer stand Trainer Favre aufgrund eines Infekts nicht zur Verfügung, ihn ersetzte Marwin Hitz. Dafür war Kapitän Marco Reus nach seiner Erkrankung wieder an Bord. Zudem stand Mario Götze in der Startelf.

Schalkes Trainer David Wagner konnte auf den deutschen Nationalspieler Suat Serdar zurückgreifen, der seine Adduktorenprobleme auskuriert hatte. Im Rauch der Fackeln, die die BVB-Fans mit dem Anpfiff abbrannten, hatten die Dortmunder zunächst den besseren Durchblick. Jadon Sancho zog aus 18 Metern ab, scheiterte aber in der dritten Minute am stark reagierenden Schalker Torwart Alexander Nübel. Schalke kämpfte sich mit aggressivem Forechecking und Balleroberungen in der gegnerischen Hälfte ins Spiel, das von beiden Seiten sehr intensiv geführt wurde.

Schalker Chancenwucher

Im Bemühen, schnell und direkt zu spielen, verloren beide Teams immer wieder im Mittelfeld den Ball. Gefährlich in den Strafraum des Gegners kamen die Teams kaum. Erst nach dem vierten Schalker Eckball ergab sich die erste Torchance: Salif Sane köpfte den Ball an die Unterkante der Latte (28.). Serdar traf wenig später den Innenpfosten (34.). Auf der Gegenseite wurde der BVB im Angriff immer harmloser, spätestens an der Strafraumgrenze verloren die Dortmunder den Ball. Kurz vor der Pause hatte Rabbi Matondo die größte Schalker Chance zur Führung, doch der Waliser scheiterte alleine vor Hitz (44.).

Nach dem Seitenwechsel machte Schalke aggressiv weiter. Stürmer Guido Burgstaller, in dieser Saison noch ohne Tor, köpfte aufs lange Eck, doch Raphael Guerreiro rettete auf der Linie (47.). Auf der Gegenseite verfehlte Sancho nach Doppelpass mit Götze knapp das Tor (53.). Für den insgesamt enttäuschenden Götze war in der 57. Minute Schluss. Der Schalker Chancenwucher ging hingegen weiter, Matondo verzog erneut aus guter Position (69.). Erst im Anschluss wurde der BVB wieder aktiver, die Schlussoffensive blieb aber ohne Erfolg.