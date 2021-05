Die Fassungslosigkeit über das, was da gerade passiert.

Heute vor 20 Jahren dachten sie beim FC Schalke kurz, sie wären endlich erstmals Meister der Bundesliga. Dann kommt die ernüchternde Nachricht aus Hamburg. Aus Freude wird Trauer bei dem Klub, der so oft knapp scheitert wie kaum ein anderer.

Vier Minuten, 38 Sekunden. Die kürzeste Meisterfeier in der Bundesliga-Geschichte, aber auch die emotionalste. Raketen schießen in den Himmel, Tausende Fans strömen aufs Spielfeld, Rudi Assauer reißt die Faust hoch, die Spieler kugeln sich auf dem Rasen - 43 Jahre Warten sind vorbei, endlich ist Schalke 04 wieder Meister. Huub Stevens, der nach dem Schlusspfiff nach dem 5:3 gegen die SpVgg Unterhaching immer wieder zur Ruhe gemahnt hat, ist auf dem Weg in die Kabine. "Ich hatte ein komisches Gefühl, ich musste meine Ruhe haben", erinnert sich der Schalker Jahrhunderttrainer.

Als er an jenem 19. Mai 2001 in seinen Trainerraum tritt, läuft der Fernseher: "Da hat der Merk gerade den Freistoß gepfiffen." Und das Unheil nimmt seinen Lauf. Denn das Spiel von Bayern München beim Hamburger SV ist noch nicht, wie alle angenommen haben, zu Ende. Schiedsrichter Markus Merk hat nach dem wohl umstrittensten Rückpass der Fußball-Geschichte auf indirekten Freistoß für den Rekordmeister entschieden.

Oliver Kahn, der nach dem späten Gegentor von Sergej Barbarez seine Mitspieler mit den Worten "weiter, immer weiter" angetrieben hat, rempelt sich durch den Hamburger Strafraum. Stefan Effenberg tippt den Ball an, Patrik Andersson drischt ihn ins Tor. Was Stevens auf dem Bildschirm in seiner Kabine mit einigen Spielern sieht, läuft draußen im Parkstadion auf der Anzeigetafel.

Lähmendes Entsetzen ergreift die 65.000, Assauer winkt stumm ab, drängt sich durch die Menschenmassen zur Rolltreppe, die Freudentränen sind jetzt Tränen der Trauer. Stevens versucht, seine Spieler zusammenzutrommeln. "Das war nicht einfach, der eine ist hierhin gelaufen, der andere dahin."

Schalke, Klub des Scheiterns?

Als alle endlich zusammen sind, sagt er: "Wir können jetzt weinen, aber wir können auch stolz sein. Wir haben uns für die Champions League qualifiziert." Ein schwacher Trost, das weiß er selbst, nach einer Saison, in der Schalke mit spektakulärem Offensivfußball begeistert hat und dem achten Meistertitel so nah war wie seitdem nie wieder.

20 Minuten später zeigt sich Stevens mit der Mannschaft über dem Marathontor den Fans, die anstimmen: "You'll never walk alone". Jetzt hat auch der "Knurrer von Kerkrade" den Kampf verloren: "Ich hab", sagt er im Mix aus Deutsch und Niederländisch, "auch ein Tränchen weggepingt." Manager Assauer sagt später auf der Pressekonferenz: "Ich glaube nicht mehr an den Fußball-Gott."

Sichtbar enttäuscht: Manager Assauer und Trainer Stevens. (Foto: picture alliance / dpa)

Eine Woche danach gewinnt Schalke den DFB-Pokal, doch für den "Meister der Herzen" bleibt nur das dramatischste Finale der Bundesliga-Geschichte in Erinnerung. "Irgendwie", sagt Stevens mit 20 Jahren Abstand, "passt das zu Schalke", und muss lachen, "ja, das kann man sagen."

Wie kein anderer Klub definiert sich Schalke über das dramatische Scheitern, über geplatzte Träume, über schmerzhafte Abstürze - nicht über das Aneinanderreihen von Erfolgen. 1972, als die beste Mannschaft der königsblauen Bundesliga-Geschichte mit Bayern um den Titel stritt, riss der Bundesligaskandal das junge, hochtalentierte Team auseinander. In den 1980er Jahren stieg der Kultklub mit viel Spektakel dreimal ab und wieder auf - mit einem Drei-Tage-Präsidenten, einem "Sonnenkönig", aber hin und wieder auch "ohne Geld für Waschpulver".

Und der vierte Abstieg muss - natürlich - einer mit historischen Dimensionen sein. Nahe an Tasmania Berlin. "Wir leiden alle", sagt Stevens, "es ist scheiße, dass wir in die 2. Liga abgestiegen sind - aber wir müssen wie damals wieder aufstehen."