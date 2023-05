Dämpfer für den FC Bayern: Axel Hellmann bleibt beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt. Damit beendet der Vorstandssprecher die Spekulationen um seinen Wechsel zu den Münchnern, wo er sowohl als Nachfolger von Oliver Kahn als auch als Strategievorstand gehandelt wurde.

Axel Hellmann bleibt Eintracht Frankfurt als Vorstandssprecher erhalten. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Morgen mit. Der 51-Jährige, der bis zum 30. Juni 2023 auch als Interims-Geschäftsführer der DFL tätig ist, erklärt, dass er seinen Vertrag erfüllen will. Hellmanns Arbeitspapier hat eine Gültigkeit bis zum 30. Juni 2027. Der Vorstandsprecher stellt damit auch klar, dass ein Wechsel zum FC Bayern München für ihn derzeit nicht infrage kommt. In den vergangenen Wochen hatte es vermehrt Spekulationen über ein Engagement Hellmanns beim kriselnden Tabellenführer gegeben.

"Für mich ist ausschlaggebend, dass wir weiterhin viel bewegen können bei Eintracht Frankfurt", sagte Hellmann in einem Statement auf der vereinseigenen Homepage. "Aufgrund meiner Position als Sprecher des Vorstands war es notwendig und wichtig, in den letzten Wochen sicherzustellen, dass die Entwicklung des Klubs weiterhin auf allen Ebenen kraftvoll vorangetrieben werden kann. In den Gesprächen mit den wesentlichen Entscheidungsträgern der Eintracht habe ich hierzu meine Vorstellungen konkretisiert und es wurde deutlich, dass damit alle gemeinsam die Voraussetzungen für unsere Wettbewerbsfähigkeit und eine erfolgreiche Zukunft schaffen wollen."

Absage an FC Bayern

Philip Holzer, Vorsitzender des Aufsichtsrats bei der Eintracht erklärte, der Verbleib sei "ein wichtiges Zeichen für den gesamten Klub, hinsichtlich der neuen Saison, aber auch im Endspurt der laufenden Runde". Dass Hellmann in den vergangenen Wochen über seine Zukunft nachgedacht habe, sei "nachvollziehbar". In offenen und guten Gesprächen, so Holzer, habe man aber gemeinsam festgestellt, "dass unterschiedliche Auffassungen ausgeräumt werden konnten und es eine gute Basis für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit gibt".

Nach dem Aus im Pokal und in der Champions League kriselt es gewaltig beim FC Bayern, der zwischenzeitlich auch die Tabellenführung an Borussia Dortmund verloren hatte. Vorstandsboss Oliver Kahn gilt als angezählt. Spekulationen ranken sich um seine mögliche Nachfolge. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll der Rekordmeister auch Gespräche mit Hellmann geführt haben. Zuletzt hieß es jedoch, dass eine direkte Kahn-Nachfolge nicht infrage käme, sondern ein Engagement Hellmanns bei den Bayern als Strategievorstand. Den Vermutungen hat der Eintracht-Boss nun ein Ende bereitet.

Auf einer außerordentlichen Pressekonferenz um 12.30 Uhr wird Hellmann öffentlich Stellung nehmen.