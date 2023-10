Am Morgen wird bekannt, dass die Eltern von Luis Diaz entführt worden sind. Am Nachmittag muss der FC Liverpool in der Premier League ran - ohne den Kolumbianer, den Trainer Jürgen Klopp nicht für den Spieltags-Kader beruft. Alle leiden mit ihrem Teamkollegen und setzen ein Zeichen.

Der FC Liverpool und Jürgen Klopp bleiben in der englischen Premier League weiter in der Spitzengruppe. Die Fußballprofis der Reds feierten beim 3:0 (2:0) gegen Nottingham Forest den siebten Saisonsieg, waren aber auch in Gedanken bei Team-Kollege Luis Díaz. Die Eltern des kolumbianischen Nationalspielers waren am Samstag in dessen Heimatland entführt worden. Trainer Jürgen Klopp hatte Díaz daher nicht für den Spieltags-Kader nominiert. Diogo Jota lief nach seinem Treffer zum 1:0 zur Liverpool-Bank und zeigte das Díaz-Trikot mit der Nummer sieben in die Höhe.

"Es ist für uns alle eine besorgniserregende Situation und es war eine ziemlich harte Nacht", sagte Klopp. "Das hatte ich noch nie. Es ist eine neue Erfahrung, die ich nie gebraucht habe." Der FC Liverpool schrieb in einer Mitteilung: "Wir hoffen inständig, dass die Angelegenheit sicher und zum frühestmöglichen Zeitpunkt gelöst wird. In der Zwischenzeit wird das Wohlergehen des Spielers weiterhin unsere oberste Priorität sein."

Zumindest die Mutter konnte bereits gerettet werden. Der Vater wird nach Angaben der lokalen Behörden weiter vermisst und mit einem Großaufgebot gesucht. Der Polizeichef des Landes, William Salamanca, sagte in einem Video-Statement, dass jeder verfügbare Beamte eingesetzt werde, um den Vater zu finden. Er telefonierte mit dem Spieler und fragte nach dem Gesundheitszustand seines Vaters, wie in einem von der Polizei bei X veröffentlichten Video zu sehen war. Die Behörden lobten zudem eine Belohnung von 200 Millionen Pesos (etwa 46.000 Euro) für Hinweise aus, die zur Befreiung des Vaters von Díaz führen.

Díaz' Mutter Cilenis Marulanda wurde von der Polizei in ihrer Heimatstadt Barrancas im Norden des Landes gerettet. Kolumbianischen Medienberichten zufolge befanden sich die Eltern des 26 Jahre alten Linksaußen an einer Tankstelle in Barrancas, als sie von bewaffneten Männern auf Motorrädern angesprochen wurden. Sie sollen anschließend in einem Fahrzeug weggebracht worden sein.

Ex-Leipziger mit zwei Vorlagen

Auf dem Platz in Liverpool dominierte das Heim-Team gegen Nottingham von Beginn an. Lange Zeit schaffte es die Klopp-Elf aber nicht, zu hochkarätigen Chancen zu kommen. Innerhalb von vier Minuten schlug der Traditionsklub dann gleich zweimal zu. Erst war Jota nach einem von Forest-Torhüter Matt Turner abgewehrten Schuss von Darwin Núñez zur Stelle (31.). Dann erhöhte Núñez selbst nach einem perfekten Zuspiel des Ex-Leipzigers Dominik Szoboszlai auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel nutzte Torjäger Mohamed Salah nach einer erneuten Szoboszlai-Vorlage einen Fehler von Keeper Turner zum 3:0-Endstand (77.). Die Gäste besaßen durch Anthony Elanga kurz vor Schluss die große Chance zum 1:3. Der Schwede traf aber nur die Latte.