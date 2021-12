Christian Eriksen muss ein Kapitel beenden, um die Geschichte seiner Karriere fortschreiben zu können: Der dänische Nationalspieler, der bei der Fußball-EM im Sommer um sein Leben kämpfte, löst seinen Vertrag in Italien auf. Damit wächst die Chance auf eine Fortsetzung seiner Laufbahn.

Inter Mailand und der dänische Fußballer Christian Eriksen haben sich auf die Auflösung ihres Vertrages verständigt. Nach seinem Kollaps und Herzstillstand bei der EM im Sommer war dem Nationalspieler ein Defibrillator eingesetzt worden - laut Reglement in Italien darf er deshalb dort keinen professionellen Sport mehr betreiben. Der Däne stand seit Januar 2020 bei dem lombardischen Verein unter Vertrag, der für ihn 27 Millionen Euro Ablöse gezahlt hatte. Eriksen kam für Inter 60-mal zum Einsatz und erzielte acht Tore.

Der Meister und sein Mittelfeldspieler kamen nun über ein Ende ihres Kontraktes überein. Der Verein wünschte dem 29-Jährigen alles Gute für die Zukunft. "Auch wenn sich heute die Wege von Inter und Christian trennen, wissen wir, dass unsere Verbindung stark und unzertrennlich sein wird, für immer. Die schönsten Momente, die Tore und Siege, die Umarmungen mit den Fans vor dem San Siro bei den Meisterfeiern: All das wird für immer in der schwarz-blauen Geschichte bleiben", schrieb Inter.

Gerüchte über Rückkehr nach Amsterdam

Schon Ende Oktober war klar, dass sich die Wege von Inter und Eriksen trennen würden. "Obwohl der derzeitige Zustand des Spielers nicht den Anforderungen für das Erreichen der Sporttauglichkeit in Italien entspricht, könnte das Gleiche stattdessen in anderen Ländern erreicht werden, wo der Spieler die sportliche Aktivität wieder aufnehmen könnte" erklärte Inter in seinem Statement. Der Verein teilte mit, dass sie den Dänen jederzeit ziehen lassen würden, wenn Eriksen andernorts weiter Fußball spielen kann. Eriksen selbst hatte sich im August bei Inter Mailand zurückgemeldet, "in hervorragender körperlicher und geistiger Verfassung", wie die Italiener damals mitteilten. Eine Ausnahmegenehmigung wird es für Eriksen aber dennoch nicht geben.

Eriksen war am 12. Juni während der EM-Partie zwischen Dänemark und Finnland in Kopenhagen plötzlich auf dem Rasen zusammengebrochen. Er erlitt einen Herzstillstand und musste wiederbelebt werden. Später wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt. Durch diese Maßnahme bekommt er in Italien keine medizinische Freigabe als Fußballprofi mehr. Durch die Vertragsauflösung kann Eriksen sich jetzt einen neuen Verein suchen.

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass der Däne seine Karriere nun bei Ajax Amsterdam fortsetzen könnte. Dort spielt mit Daley Blind ein Spieler, dem 2019 nach einer verschleppten Herzmuskelentzündung ebenfalls ein Defibrillator eingesetzt worden war. Seit seiner Rückkehr im Februar 2020 gehört Blind in Amsterdam wieder zu den Leistungsträgern der Niederländer. Bei der EM 2021 lief er auch im Nationalteam auf. Eriksen startete in Amsterdam einst seine Profikarriere, spielte von 2010 bis 2013 für die Profis, ehe er zu Tottenham Hotspur wechselte.