Die Organisatoren der Fußball-WM in Katar melden das erste Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19. Ein 51-Jähriger ohne Vorerkrankungen sei verstorben. Insgesamt gibt es bislang 1102 Coronafälle an den Stadionbaustellen für die Winter-WM, davon sind 121 Bauarbeiter immer noch infiziert.

Die Organisatoren hatten die Sicherheitsmaßnahmen und Hygieneregeln nach größer werdender öffentlicher Kritik in Absprache mit der katarischen Regierung zuletzt verschärft. Demnach müssen die Bauarbeiter nun verpflichtend einen Mund- und Nasenschutz tragen, zudem müssen sowohl an den Baustellen als auch während der Busfahrten zu den Stadien gewisse Mindestabstände eingehalten werden.

Zweimal täglich wird bei allen Arbeitern die Körpertemperatur gemessen, Personen aus Hochrisikogruppen wurden bei voller Bezahlung gleich gänzlich von den Bauprojekten abgezogen. Bei der Fertigstellung einiger Arenen wird es aufgrund der Umsetzung der Hygienevorschriften auch zu einer leichten Verzögerung kommen. Die WM soll vom 21. November bis 18. Dezember 2022 stattfinden.