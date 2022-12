Beeindruckendes Statement: Die Fußballerinnen des FC Bayern stehen im Viertelfinale der Champions League. Die Münchnerinnen gewinnen deutlich bei Schlusslicht FC Rosengard und qualifizieren sich so bereits am vorletzten Gruppenspieltag für die K.o.-Runde.

Die Fußballerinnen des FC Bayern sind zum fünften Mal nacheinander ins Viertelfinale der Champions League eingezogen. Die effizienten Münchnerinnen setzten sich beim schwedischen Rekordmeister FC Rosengard mit 4:0 (1:0) durch. Weil Verfolger Benfica Lissabon im Parallelspiel der Gruppe D gegen den FC Barcelona mit 2:6 (0:2) verlor, steht der FCB vorzeitig in der K.o.-Runde.

Die Brasilianerin Tainara (38.), Nationalspielerin Sydney Lohmann (66.), Europameisterin Georgia Stanway (73.) und Julia Landenberger (90.+1) trafen im eiskalten Malmö für den Bundesliga-Zweiten. In der letzten Partie gegen Benfica kommt es zu einem Fernduell mit Barcelona um den Gruppensieg.

"Es ist ein verdienter Sieg", sagte Bayerns Trainer Alexander Straus: "Nach dem zweiten Tor spielten wir es viel ruhiger und hatten die volle Kontrolle über das Spiel. Ich bin wirklich stolz darauf, was die Mädels bislang in der gesamten ersten Saisonhälfte gezeigt haben." Seine Mannschaft war in der vergangenen Saison im Viertelfinale an Paris Saint-Germain gescheitert, zuvor im Halbfinale am FC Chelsea. Die Bayern konnten noch nie den Titel holen.

Das Straus-Team liegt mit zwölf Punkten aus fünf Spielen punktgleich hinter Barca auf Rang zwei. Der spanische Meister entschied aber den direkten Vergleich mit den Bayern für sich. Benfica (sechs Punkte) und Rosengard (0) haben keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Die Münchnerinnen bemühten sich bei minus sechs Grad auf dem unangenehmen Kunstrasen um die Spielkontrolle. Nach mehreren guten Gelegenheiten traf Tainara nach einer Ecke, Rosengard setzte nur vereinzelt Nadelstiche. Lohmann sorgte aus kurzer Distanz für den zweiten Treffer, Stanway und Landenberger legten nach.