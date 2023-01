Der Transfer João Cancelos zum FC Bayern München ist perfekt. Der portugiesische Nationalverteidiger spricht von einer "enormen Motivation" und könnte nach einer Leihe noch länger beim deutschen Rekordmeister bleiben. Für seine Ablösesumme müssen die Bayern dann aber sehr tief in die Tasche greifen.

Bayern München hat auf seine Ergebniskrise reagiert und kurz vor Transferschluss WM-Star João Cancelo verpflichtet. Der deutsche Rekordmeister leiht den portugiesischen Nationalspieler vom englischen Champion Manchester City bis zum Saisonende aus. Die Bayern haben aber eine Kaufoption für den 28-Jährigen, der sich angeblich mit City-Trainer Pep Guardiola überworfen hat. Diese soll 70 Millionen Euro betragen.

"João ist einer der Spieler, über den wir schon eine ganze Weile immer wieder nachgedacht haben, weil wir seine Qualitäten sehr schätzen. Ich bin überzeugt, dass João uns helfen wird in den kommenden Wochen und Monaten, in denen wir Titel gewinnen wollen", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidžić.

"Hunger nach Erfolg"

Der FC Bayern, ergänzte Cancelo, sei "einer der besten Vereine der Welt, und es ist für mich eine enorme Motivation, nun gemeinsam mit diesen außergewöhnlichen Spielern in einem Team zu stehen." Ihn treibe "der Hunger nach Erfolg an". Zuvor hatte er auf Instagram ein Video veröffentlicht, indem er sich an die Fans von den Skyblues richtete: "Einmal ein Cityzen, immer ein Cityzen. Danke", sagte er.

Cancelo ist gelernter Rechtsverteidiger. Auf der Position fehlt den Bayern Noussair Mazraoui wegen einer Herzmuskelentzündung auf unbestimmte Zeit. Von Benjamin Pavard als Ersatz ist Trainer Julian Nagelsmann nicht vollauf überzeugt, zumal der französische Nationalspieler offen mit einem Abschied liebäugelt. Beim jüngsten 1:1 in der Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt begann der Kroate Josip Stanisic rechts hinten.

Cancelo hat in 41 Länderspielen für Portugal sieben Tore erzielt. Für City, wo er einen Vertrag bis 2027 besitzt, kam er seit seinem Wechsel von Juventus Turin auf die Insel 2019 für 65 Millionen Euro auf 154 Pflichtspiele (neun Tore, 22 Vorlagen). Vor seiner Zeit bei Juventus war der WM-Teilnehmer für den FC Valencia, Inter Mailand und Benfica Lissabon aktiv.